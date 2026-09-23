La planta aromática que conviene podar ahora para que crezca más tupida en primavera

La primavera marca un momento de intensa actividad para muchas plantas del jardín. Con temperaturas más agradables y más horas de luz, aparecen nuevos brotes y comienza una etapa ideal para realizar algunas tareas de mantenimiento.

Entre las aromáticas más populares aparece el romero, una planta resistente y relativamente sencilla de cuidar que puede cultivarse tanto en maceta como directamente en el jardín.

Aunque suele necesitar pocas atenciones, una poda adecuada puede ayudar a mantenerlo compacto, favorecer la ramificación y evitar que termine con tallos excesivamente largos y leñosos.

Por qué conviene podar el romero en primavera

El romero (Salvia rosmarinus) es un arbusto perenne que, si encuentra buenas condiciones, puede crecer durante años.

Con el paso del tiempo, algunas ramas se vuelven leñosas y pueden quedar prácticamente sin hojas en su parte inferior. Recortar los brotes jóvenes ayuda a estimular nuevas ramificaciones y conservar una planta más tupida.

La primavera puede ser un buen momento para hacerlo, especialmente una vez que haya pasado el riesgo de heladas intensas.

Cómo podar el romero sin dañar la planta

No se trata de realizar una poda drástica. Lo recomendable es recortar principalmente las puntas verdes y los tallos jóvenes, utilizando una tijera limpia y bien afilada.

Una regla práctica es evitar cortar demasiado sobre la madera vieja que ya no presenta hojas, porque al romero puede costarle volver a brotar desde esas zonas.

También pueden retirarse las ramas secas, deterioradas o que crezcan hacia sectores donde no se desea que avance la planta.

La poda puede aprovecharse, además, para cosechar romero fresco y utilizarlo en la cocina.

El error que puede dejar al romero sin brotes

Uno de los errores más frecuentes es querer rejuvenecer una planta muy grande cortándola casi al ras.

A diferencia de otras especies, el romero no siempre responde bien a una poda severa sobre tallos viejos y completamente leñosos. Por eso es preferible realizar recortes moderados de manera periódica.

También conviene evitar podarlo cuando atraviesa condiciones extremas de calor, frío o falta de agua.

Sol y riego: dos claves para que el romero crezca bien

Además de la poda, el romero necesita buena exposición solar y un suelo con excelente drenaje.

No requiere riegos constantes. De hecho, el exceso de humedad puede ser más problemático que una breve falta de agua, especialmente cuando se cultiva en macetas sin suficiente drenaje.

Después de podarlo, hay que mantener sus cuidados habituales sin compensar el corte con riegos excesivos.

Con sol, poca agua y una poda moderada, esta aromática puede conservarse compacta y llena de nuevos brotes durante la temporada.