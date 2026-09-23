Cómo vive y caza el tucúquere en la cordillera neuquina

El tucúquere, también denominado ñacurutú, es un búho que vive en la Cordillera de los Andes. La semana pasada un ejemplar de esta ave rapaz fue rescatada en Caviahue por un equipo de Áreas Naturales Protegidas de Neuquén.

Es un animal con amplia distribución en la Patagonia. También está presente en Chile.

Qué es el tucúquere y cómo caza este búho de la Patagonia

Esta ave tiene ojos ubicados en posición frontal, un desarrollado sentido del oído y una visión especialmente adaptada para desenvolverse durante la noche. Su plumaje, además, posee características que le permiten realizar un vuelo silencioso, un aspecto clave para esta especie cazadora. Con sus alas abiertas pueden alcanzar entre 110 y 118 cm de envergadura.

Este animal tiene hábitos predominantemente nocturnos. Presenta una coloración críptica que favorece su mimetismo y contribuye a que sea una especie difícil de avistar. Su presencia también cumple una función dentro de los ecosistemas, ya que, como ave rapaz, contribuye al control natural de las poblaciones de roedores.

Según comunicaron desde el Museo de Historia Natural de Concepción de Chile esta ave caza en diversos tipos de hábitat localizando a sus presas con búsqueda activa de exploración aérea y también pasiva, posado en árboles, arbustos y suelo. Empleando modos de vuelo rectilíneos para cazar. Su dieta es sobre todo roedores, aunque amplia su alimentación en tiempos de escasez, incluyendo otras presas, como arañas, alacranes, insectos, conejos y liebres.

Rescate de un tucúquere en Caviahue: estaba semisumergido en un arroyo

El pasado 17 de septiembre, el cuerpo de guardaparques de la provincia intervino ante el aviso de un vecino que alertó sobre la presencia de un tucúquere en una situación de peligro, en la localidad de Caviahue. El animal había quedado semisumergido en un arroyo, por lo que el personal acudió al lugar para asistirlo y trasladarlo a un sitio seguro.

Una vez retirado del agua, los guardaparques realizaron una evaluación para determinar su estado. Al comprobar que el ave no presentaba heridas ni lesiones, se procedió a su liberación en un área propicia para su tranquilidad y recuperación, permitiendo que retomara su ambiente natural en el menor tiempo posible.