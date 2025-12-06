Por qué recomiendan colgar saquitos de té en el limonero: beneficios y cómo usarlo

En el mundo de la jardinería doméstica, algunos trucos simples y económicos se vuelven tendencia por sus resultados visibles. Tal es el caso de la práctica de colgar saquitos de té en las ramas del limonero, un método casero que empezó a circular entre aficionados y expertos debido a sus múltiples beneficios para la planta.

Si bien puede parecer extraño a primera vista, esta técnica tiene fundamentos reales vinculados al control de plagas, el aporte de nutrientes y el equilibrio natural del árbol.

Por qué recomiendan colgar saquitos de té en el limonero

Los saquitos de té —usados o nuevos— contienen compuestos orgánicos que pueden favorecer la salud del limonero. Los jardineros los recomiendan principalmente por estos motivos:

1. Repelen plagas de forma natural

Los aromas y aceites del té, sobre todo del té negro o té verde, funcionan como repelentes naturales.

Ayudan a ahuyentar:

hormigas

pulgones

mosquitas blancas

cochinillas

Estas plagas suelen afectar las hojas tiernas y los frutos del limonero.

2. Aportan nutrientes al árbol

A medida que la humedad y la lluvia van degradando los saquitos colgados, liberan taninos, minerales y pequeñas cantidades de nitrógeno, que enriquecen la tierra alrededor del árbol.

Esto impacta en:

hojas más verdes

brotación más fuerte

floración más estable

3. Contribuyen a mantener el pH adecuado

El té, especialmente el negro, ayuda a acidificar suavemente el suelo, algo que favorece a los cítricos, ya que el limonero prefiere suelos con pH entre 5.5 y 6.5.

4. Reducen malos olores y hongos

Los saquitos de té tienen propiedades antibacterianas y antifúngicas, lo que ayuda a disminuir la aparición de hongos superficiales en la corteza o la base del árbol.

Cómo colgar los saquitos para que funcionen mejor

Usar entre 3 y 6 saquitos , según el tamaño del limonero.

, según el tamaño del limonero. Atarlos suavemente con hilo o tanza fina para no dañar las ramas.

Colocarlos en distintos niveles : algunos abajo cerca del tronco, otros en ramas medias y altas.

: algunos abajo cerca del tronco, otros en ramas medias y altas. Reemplazarlos cada 20 a 30 días , o antes si la lluvia los deshace.

, o antes si la lluvia los deshace. También pueden enterrarse dos o tres saquitos cerca del goteo del árbol para reforzar el efecto nutritivo.

Qué tipo de té es mejor para el limonero

Té negro → el más recomendado para plagas y hongos.

→ el más recomendado para plagas y hongos. Té verde → mejores resultados para fortalecer hojas nuevas.

→ mejores resultados para fortalecer hojas nuevas. Té de rooibos o hierbas → útil para mineralizar el suelo.

→ útil para mineralizar el suelo. Evitar mezclas con aromas artificiales, ya que no aportan beneficios.

¿Funciona realmente este truco?

Jardineros y viveristas coinciden en que, si bien no reemplaza un tratamiento profesional, es un complemento eficaz, económico y ecológico para mantener el limonero saludable, especialmente en macetas o en jardines urbanos.

Con información de TN