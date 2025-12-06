Por qué recomiendan colgar saquitos de té en el limonero: beneficios y cómo usarlo
Un truco casero cada vez más popular promete mejorar la salud del limonero, ahuyentar plagas y revitalizar la tierra. Cómo usar los saquitos de té y por qué funcionan según especialistas en jardinería.
En el mundo de la jardinería doméstica, algunos trucos simples y económicos se vuelven tendencia por sus resultados visibles. Tal es el caso de la práctica de colgar saquitos de té en las ramas del limonero, un método casero que empezó a circular entre aficionados y expertos debido a sus múltiples beneficios para la planta.
Si bien puede parecer extraño a primera vista, esta técnica tiene fundamentos reales vinculados al control de plagas, el aporte de nutrientes y el equilibrio natural del árbol.
Por qué recomiendan colgar saquitos de té en el limonero
Los saquitos de té —usados o nuevos— contienen compuestos orgánicos que pueden favorecer la salud del limonero. Los jardineros los recomiendan principalmente por estos motivos:
1. Repelen plagas de forma natural
Los aromas y aceites del té, sobre todo del té negro o té verde, funcionan como repelentes naturales.
Ayudan a ahuyentar:
- hormigas
- pulgones
- mosquitas blancas
- cochinillas
Estas plagas suelen afectar las hojas tiernas y los frutos del limonero.
2. Aportan nutrientes al árbol
A medida que la humedad y la lluvia van degradando los saquitos colgados, liberan taninos, minerales y pequeñas cantidades de nitrógeno, que enriquecen la tierra alrededor del árbol.
Esto impacta en:
- hojas más verdes
- brotación más fuerte
- floración más estable
3. Contribuyen a mantener el pH adecuado
El té, especialmente el negro, ayuda a acidificar suavemente el suelo, algo que favorece a los cítricos, ya que el limonero prefiere suelos con pH entre 5.5 y 6.5.
4. Reducen malos olores y hongos
Los saquitos de té tienen propiedades antibacterianas y antifúngicas, lo que ayuda a disminuir la aparición de hongos superficiales en la corteza o la base del árbol.
Cómo colgar los saquitos para que funcionen mejor
- Usar entre 3 y 6 saquitos, según el tamaño del limonero.
- Atarlos suavemente con hilo o tanza fina para no dañar las ramas.
- Colocarlos en distintos niveles: algunos abajo cerca del tronco, otros en ramas medias y altas.
- Reemplazarlos cada 20 a 30 días, o antes si la lluvia los deshace.
- También pueden enterrarse dos o tres saquitos cerca del goteo del árbol para reforzar el efecto nutritivo.
Qué tipo de té es mejor para el limonero
- Té negro → el más recomendado para plagas y hongos.
- Té verde → mejores resultados para fortalecer hojas nuevas.
- Té de rooibos o hierbas → útil para mineralizar el suelo.
- Evitar mezclas con aromas artificiales, ya que no aportan beneficios.
¿Funciona realmente este truco?
Jardineros y viveristas coinciden en que, si bien no reemplaza un tratamiento profesional, es un complemento eficaz, económico y ecológico para mantener el limonero saludable, especialmente en macetas o en jardines urbanos.
Con información de TN
