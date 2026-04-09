Por qué recomiendan poner una moneda en el freezer antes de irte de viaje

Antes de salir de casa por varios días, es habitual revisar puertas, desenchufar aparatos y dejar todo en orden. Sin embargo, un truco casero cada vez más difundido puede ayudarte a detectar un problema invisible al regresar: colocar una moneda dentro del freezer.

Aunque parece un gesto sin sentido, este método simple puede revelar si hubo cortes de luz o fallas en el funcionamiento del congelador durante tu ausencia.

El truco de la moneda: cómo funciona

El procedimiento es rápido y no requiere materiales especiales. Solo necesitás:

Llenar un vaso con agua Dejarlo en el freezer hasta que se congele por completo Colocar una moneda sobre el hielo Volver a meter el vaso en el congelador

La clave está en observar qué sucede con esa moneda mientras no estás.

Si el freezer mantiene la temperatura, la moneda permanecerá en la superficie. Pero si hay un corte de luz prolongado o una falla, el hielo comenzará a derretirse, haciendo que la moneda se hunda. Luego, cuando todo vuelva a congelarse, quedará atrapada en otra posición.

Cómo interpretar el resultado al volver

Al regresar de tu viaje, el estado de la moneda te dará una señal clara:

Moneda en la superficie : el freezer funcionó correctamente todo el tiempo

: el freezer funcionó correctamente todo el tiempo Moneda en el medio del hielo : hubo un corte de luz o falla momentánea

: hubo un corte de luz o falla momentánea Moneda en el fondo del vaso: el hielo se derritió por completo

Este último caso es el más importante, ya que indica que los alimentos podrían haberse descongelado y vuelto a congelar.

Por qué este método puede evitar problemas de salud

Consumir alimentos que pasaron por un proceso de descongelamiento y recongelado puede ser riesgoso. Durante ese intervalo, pueden proliferar bacterias que afectan la seguridad alimentaria.

El truco de la moneda funciona como un indicador casero que permite tomar decisiones informadas: conservar los alimentos o descartarlos.

Sin necesidad de tecnología ni gastos, este método se convirtió en una solución práctica para quienes buscan viajar con mayor tranquilidad.

En contextos donde los cortes de luz pueden ocurrir sin previo aviso, este pequeño gesto puede marcar una gran diferencia al momento de cuidar la salud y evitar sorpresas al volver a casa.