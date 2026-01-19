Por qué recomiendan poner vinagre en la sartén al freír los huevos y para qué sirve

Freír un huevo parece una de las tareas más simples de la cocina, pero un pequeño detalle puede marcar una gran diferencia en el resultado final. En los últimos meses, cocineros y usuarios en redes sociales comenzaron a recomendar un truco tan sencillo como efectivo: agregar unas gotas de vinagre en la sartén al momento de la cocción.

Aunque pueda sonar extraño, esta técnica tiene una explicación científica y un impacto directo en la textura, la forma y el punto del huevo.

Por qué recomiendan poner vinagre en la sartén al freír los huevos: El secreto está en la clara

El vinagre es un ingrediente ácido y esa acidez cumple un rol clave: acelera la coagulación de las proteínas de la clara. Esto permite que el huevo tome forma más rápido y de manera más pareja, sin necesidad de subir el fuego ni prolongar la cocción.

Uno de los problemas más comunes al freír huevos es que la clara se desparrame por la sartén, especialmente cuando el huevo no es extremadamente fresco. Con unas gotas de vinagre, la clara se “cierra” más rápido, logrando un huevo más compacto, prolijo y visualmente más atractivo.

Una cocción más pareja y controlada

Otro beneficio importante es que este truco permite una cocción más suave y uniforme. Al solidificarse antes la clara, el huevo necesita menos tiempo al fuego, lo que ayuda a:

Evitar que la base se queme

Mantener la yema bien cremosa

Impedir que los bordes queden secos o demasiado crocantes

El resultado es un huevo frito con mejor textura y un aspecto más cercano al de una cocina profesional.

¿Cambia el sabor?

La respuesta es no. Si se utiliza solo una pequeña cantidad, el vinagre se evapora con el calor y no deja gusto en la preparación. Basta con unas gotas o, como máximo, una cucharadita chica.

Además, este mismo principio es ampliamente usado en otra preparación clásica: los huevos poché, donde el vinagre es casi indispensable para evitar que la clara se desarme en el agua.

Cómo aplicar el truco en casa

El procedimiento es muy simple:

Calentar la sartén con un poco de aceite. Agregar unas gotas de vinagre (puede ser de alcohol o de manzana). Cascar el huevo y cocinarlo normalmente, a fuego medio.

Un detalle mínimo que mejora el resultado

Este pequeño gesto permite obtener:

Huevos más prolijos

Claras más blancas y firmes

Yemas en su punto justo

Menos tiempo de cocción

Mejor textura final

En definitiva, un truco simple y económico que demuestra que, incluso en las recetas más básicas, los pequeños detalles pueden marcar la diferencia.