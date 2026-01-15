Milhojas de tomate, berenjena y queso: una forma simple y sabrosa de comer verduras

Lista de Ingredientes berenjena: 1 tomate: 2 queso: 200 gramos sal y pimienta: al gusto aceite de oliva: 1 cucharadita

Comer verduras no tiene por qué ser aburrido. A veces, alcanza con cambiar la presentación para transformar ingredientes simples en un plato irresistible. Ese es el espíritu del milhojas de tomate, berenjena y queso, una receta fácil, rápida y muy vistosa que demuestra que la comida también entra por los ojos.

Con pocas capas y casi sin trabajo, esta preparación se termina en el horno y logra conquistar incluso a quienes suelen resistirse a las verduras. Ideal para grandes y chicos, es una opción perfecta para sumar vegetales a la mesa de manera divertida.

Paso a paso

Cortar la berenjena y el tomate en rodajas finas.

En una fuente apta para horno, colocar una base de berenjena, sumar una rodaja de tomate y una de queso.

Repetir el armado hasta completar el milhojas.

Condimentar con sal, pimienta y un chorrito de aceite de oliva.

Llevar a horno medio durante unos 30 minutos, hasta que las verduras estén tiernas y el queso bien gratinado.

Una de las grandes ventajas de esta receta es que se puede preparar tanto en una fuente grande para compartir como en porciones individuales, lo que la hace perfecta para una comida familiar o una presentación más cuidada.

