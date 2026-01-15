Tres recetas de batidos verdes saludables y frescos para el verano
Cuando el calor aprieta, los batidos verdes se convierten en una opción ideal para hidratarse, sumar nutrientes y mantener la energía durante el día. Son fáciles de preparar, refrescantes y combinan frutas, verduras y líquidos naturales que favorecen la digestión y el bienestar general.
Tres recetas simples y saludables, perfectas para el verano
1. Batido verde clásico depurativo
Ideal para comenzar el día liviano o como colación refrescante.
Ingredientes:
- 1 taza de espinaca fresca
- 1 banana madura
- 1 manzana verde
- Jugo de ½ limón
- 1 vaso de agua fría o agua de coco
Preparación:
Colocar todos los ingredientes en la licuadora y procesar hasta lograr una textura homogénea. Consumir en el momento para aprovechar mejor sus nutrientes.
Beneficios:
Aporta fibra, vitaminas A y C, y ayuda a la digestión y a la hidratación.
2. Batido verde refrescante con pepino y menta
Una opción ultra liviana, ideal para los días de mucho calor.
Ingredientes:
- ½ pepino
- 1 pera
- Un puñado de hojas de menta
- 1 cucharada de jengibre fresco rallado (opcional)
- 1 vaso de agua bien fría
Preparación:
Licuar todos los ingredientes hasta obtener un batido suave. Se puede agregar hielo para hacerlo aún más refrescante.
Beneficios:
Es hidratante, bajo en calorías y ayuda a reducir la sensación de pesadez.
3. Batido verde tropical energético
Perfecto para después de entrenar o como desayuno nutritivo.
Ingredientes:
- 1 taza de kale o espinaca
- ½ mango
- ½ ananá
- 1 cucharada de semillas de chía
- 1 vaso de leche vegetal (almendra, coco o avena)
Preparación:
Procesar todo en la licuadora hasta integrar bien. Dejar reposar unos minutos para que la chía se hidrate.
Beneficios:
Aporta antioxidantes, energía natural y ácidos grasos saludables.
Un hábito saludable para el verano
Los batidos verdes son una forma práctica de incorporar frutas y verduras a diario, mejorar la hidratación y cuidar el cuerpo sin resignar sabor. Se pueden adaptar según gustos personales y disponibilidad de ingredientes, siempre priorizando productos frescos y naturales.
Ideales para el verano, combinan nutrición, frescura y simplicidad en un solo vaso.
