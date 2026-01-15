Tres recetas de batidos verdes saludables y frescos para el verano

Cuando el calor aprieta, los batidos verdes se convierten en una opción ideal para hidratarse, sumar nutrientes y mantener la energía durante el día. Son fáciles de preparar, refrescantes y combinan frutas, verduras y líquidos naturales que favorecen la digestión y el bienestar general.

Tres recetas simples y saludables, perfectas para el verano

1. Batido verde clásico depurativo

Ideal para comenzar el día liviano o como colación refrescante.

Ingredientes:

1 taza de espinaca fresca

1 banana madura

1 manzana verde

Jugo de ½ limón

1 vaso de agua fría o agua de coco

Preparación:

Colocar todos los ingredientes en la licuadora y procesar hasta lograr una textura homogénea. Consumir en el momento para aprovechar mejor sus nutrientes.

Beneficios:

Aporta fibra, vitaminas A y C, y ayuda a la digestión y a la hidratación.

2. Batido verde refrescante con pepino y menta

Una opción ultra liviana, ideal para los días de mucho calor.

Ingredientes:

½ pepino

1 pera

Un puñado de hojas de menta

1 cucharada de jengibre fresco rallado (opcional)

1 vaso de agua bien fría

Preparación:

Licuar todos los ingredientes hasta obtener un batido suave. Se puede agregar hielo para hacerlo aún más refrescante.

Beneficios:

Es hidratante, bajo en calorías y ayuda a reducir la sensación de pesadez.

3. Batido verde tropical energético

Perfecto para después de entrenar o como desayuno nutritivo.

Ingredientes:

1 taza de kale o espinaca

½ mango

½ ananá

1 cucharada de semillas de chía

1 vaso de leche vegetal (almendra, coco o avena)

Preparación:

Procesar todo en la licuadora hasta integrar bien. Dejar reposar unos minutos para que la chía se hidrate.

Beneficios:

Aporta antioxidantes, energía natural y ácidos grasos saludables.

Un hábito saludable para el verano

Los batidos verdes son una forma práctica de incorporar frutas y verduras a diario, mejorar la hidratación y cuidar el cuerpo sin resignar sabor. Se pueden adaptar según gustos personales y disponibilidad de ingredientes, siempre priorizando productos frescos y naturales.

Ideales para el verano, combinan nutrición, frescura y simplicidad en un solo vaso.