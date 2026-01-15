Milhojas de zanahoria: una receta simple, sabrosa y rendidora para compartir

Lista de Ingredientes zanahoria: 4 huevo: 5 queso: 50 gramos crema de leche: 50 gramos leche: 50 cc sal, nuez moscada y orégano: a gusto queso rallado: 70 gramos

La milhojas de zanahoria se consolida como una opción ideal para quienes buscan una comida casera, nutritiva y fácil de preparar. Con ingredientes accesibles y un paso a paso sencillo, esta receta se destaca por su equilibrio de sabores y su versatilidad: puede servirse como plato principal, acompañamiento o incluso como cena liviana. La propuesta fue compartida por (@kelecooking).

Además de su sabor, la zanahoria aporta beneficios nutricionales clave, ya que es rica en vitaminas, antioxidantes y fibra, lo que convierte a esta preparación en una alternativa saludable para toda la familia.

Paso a paso: cómo preparar la milhojas de zanahoria

Hervir las zanahorias cortadas en rodajas finas durante 7 minutos.

En un bol, colocar los huevos, el queso blanco, la crema, la leche, el queso rallado y los condimentos. Batir hasta integrar bien.

Aceitar una placa de horno cuadrada y cubrir la base con las rodajas de zanahoria.

Volcar por encima la mezcla de huevos y distribuir de manera uniforme.

Llevar a horno precalentado a 180 grados durante 25 minutos.

Retirar, dejar reposar unos minutos y cortar en porciones.

Fácil, rendidora y llena de sabor, esta milhojas de zanahoria demuestra que con pocos ingredientes se pueden lograr platos que conquistan tanto por su gusto como por su valor nutricional. Ideal para sumar al menú semanal y sorprender en la mesa.

Imagen generada con IA.