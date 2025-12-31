ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Tendencias

Portal 111: rituales para manifestar tus deseos este 1 de enero 2026

El 2026 inicia con un fenómeno de numerología que no se repetía hace casi una década. Descubrí el significado del "número maestro" y los rituales para manifestar abundancia.

Redacción

Por Redacción

Rituales para el 1 de enero 2026.-

Rituales para el 1 de enero 2026.-

El inicio de este 2026 llega con una carga simbólica excepcional. Este 1 de enero se activa el fenómeno conocido como el portal «111», una alineación que la numerología identifica como un momento clave de manifestación y renovación.

Tras casi diez años sin una configuración de este tipo, la repetición del número 1 —símbolo de liderazgo y autoafirmación— se amplifica para marcar el comienzo de un ciclo de nueve años, ofreciendo una oportunidad única para reinventarse y alinear los deseos más profundos con la realidad.

Rituales para el 1 de enero 2026: el especial significado detrás del «111» y la fuerza de la manifestación

En el lenguaje de los números, el 111 actúa como un «empujón» energético. Representa la fuerza de voluntad y la capacidad de convertir pensamientos en hechos concretos.

Al ser un número maestro, su aparición este 1 de enero de 2026 invita a las personas a establecer metas claras y proyectar sus ambiciones con una energía renovada.

Es, en esencia, un portal de apertura para dejar atrás el estancamiento y tomar el timón de los nuevos proyectos personales y materiales.

Rituales para el 1 de enero 2026: cinco rituales para recibir el año con intención

Para quienes buscan sintonizar con esta frecuencia de abundancia, existen prácticas sencillas pero poderosas que ayudan a canalizar la energía del portal:

  • Claridad de intenciones: escribir metas personales con precisión. La clave este año no es la cantidad de deseos, sino la nitidez con la que se expresan.
  • Meditación de apertura: buscar un espacio de quietud para visualizar el transcurso del 2026, conectando con la respiración y el propósito personal.
  • Círculo de luz: encender tres velas (blancas o doradas) en forma de círculo, acompañando el gesto con una frase de apertura hacia lo bueno que está por venir.
  • Baño de limpieza energética: utilizar sal gruesa, romero o ruda al despertar el 1/1 para purificar el campo vibratorio, siguiendo tradiciones ancestrales de limpieza.
  • Ritual de gratitud: redactar una lista de agradecimientos por lo vivido y, en un acto de desapego, quemar el papel con respeto para liberar espacio a las nuevas bendiciones.

Temas

Año nuevo

Rituales

El inicio de este 2026 llega con una carga simbólica excepcional. Este 1 de enero se activa el fenómeno conocido como el portal "111", una alineación que la numerología identifica como un momento clave de manifestación y renovación.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios