Portal 111: rituales para manifestar tus deseos este 1 de enero 2026
El 2026 inicia con un fenómeno de numerología que no se repetía hace casi una década. Descubrí el significado del "número maestro" y los rituales para manifestar abundancia.
El inicio de este 2026 llega con una carga simbólica excepcional. Este 1 de enero se activa el fenómeno conocido como el portal «111», una alineación que la numerología identifica como un momento clave de manifestación y renovación.
Tras casi diez años sin una configuración de este tipo, la repetición del número 1 —símbolo de liderazgo y autoafirmación— se amplifica para marcar el comienzo de un ciclo de nueve años, ofreciendo una oportunidad única para reinventarse y alinear los deseos más profundos con la realidad.
Rituales para el 1 de enero 2026: el especial significado detrás del «111» y la fuerza de la manifestación
En el lenguaje de los números, el 111 actúa como un «empujón» energético. Representa la fuerza de voluntad y la capacidad de convertir pensamientos en hechos concretos.
Al ser un número maestro, su aparición este 1 de enero de 2026 invita a las personas a establecer metas claras y proyectar sus ambiciones con una energía renovada.
Es, en esencia, un portal de apertura para dejar atrás el estancamiento y tomar el timón de los nuevos proyectos personales y materiales.
Rituales para el 1 de enero 2026: cinco rituales para recibir el año con intención
Para quienes buscan sintonizar con esta frecuencia de abundancia, existen prácticas sencillas pero poderosas que ayudan a canalizar la energía del portal:
- Claridad de intenciones: escribir metas personales con precisión. La clave este año no es la cantidad de deseos, sino la nitidez con la que se expresan.
- Meditación de apertura: buscar un espacio de quietud para visualizar el transcurso del 2026, conectando con la respiración y el propósito personal.
- Círculo de luz: encender tres velas (blancas o doradas) en forma de círculo, acompañando el gesto con una frase de apertura hacia lo bueno que está por venir.
- Baño de limpieza energética: utilizar sal gruesa, romero o ruda al despertar el 1/1 para purificar el campo vibratorio, siguiendo tradiciones ancestrales de limpieza.
- Ritual de gratitud: redactar una lista de agradecimientos por lo vivido y, en un acto de desapego, quemar el papel con respeto para liberar espacio a las nuevas bendiciones.
