¡Para empezar bien el 2026! Los rituales más conocidos por Año Nuevo y qué significa cada tradición

En la Argentina existen varios rituales conocidos y usados durante la fiesta por Año Nuevo. Color de la ropa interior, usar algo nuevo, comer uvas, barrer, entre otras, son las más elegidas. Como cada fin de año se espera que se apliquen antes o en los primeros minutos de 2026.

Un repaso de las tradiciones más utilizadas en el país.

Tradiciones y rituales por Año Nuevo

Lo interesante es que hay para todos los gustos. Algunos son para el amor, otros para el dinero, buena salud, trabajo y hasta para «eliminar» lo negativo ocurrido este año. Un listado de las más usadas:

Comer 12 uvas: también pueden utilizarse pasas de uva. Para que se cumpla el buen inicio de año se debe pedir un deseo por cada una que se come después de las 00:00.

Arrancar año nuevo debajo de la mesa: este es para el amor. Las personas que hicieron esta experiencia relatan que es más que eficaz el ritual ya que durante el año pudieron encontrar pareja.

Color de la ropa interior: cada color representa las expectativas de año, así como también el estado de ánimo.

Vestirse de blanco: este se hace en casi todo el mundo ya que consideran que se trata de una tradición en el que dicho color atrae la luz y las buenas energías, aunque ahora se permite utilizar todo tipo de gamas.

Usar algo nuevo: no gastes mucho plata, pero sí trata de estrenar algo nuevo, aunque sea un pulsera o medias.

Barrer hacia fuera: sirve para sacar las malas energías del año que transcurrió y darle comienzo al siguiente con una renovación de cosas positivas. La idea es barrer de adentro hacía fuera y sacando la basura a la calle.

Encender una vela: explican que la idea es prenderla durante la cena del 31 y dejarla encendida hasta después de las 00:00. Sirve para la buena suerte.

Quema de muñecos: aunque no es reconocido en muchos lados, en Argentina es uno de los más comunes, sobre todo en la ciudad de La Plata. El significado de esta tradición es que el muñeco representa el año que se fue y a las 00:00 se procede a quemar para eliminar los problemas que hubo y empezar de «cero».

Noticias Argentinas