Al escribir a mano, cada persona deja una marca irrepetible. Una de las costumbres que más llama la atención es la de mezclar letras mayúsculas y minúsculas dentro de una misma palabra o frase, un gesto que la psicología y la grafología analizan como una posible expresión de procesos internos.

Qué significa mezclar mayúsculas con minúsculas al escribir, según la psicología

Este estilo de escritura, lejos de ser un simple capricho, puede relacionarse con la necesidad de expresarse de manera distinta, transmitir emociones intensas o canalizar tensiones que no siempre se manifiestan de forma consciente. Especialistas en escritura manuscrita señalan que esta conducta suele aparecer en momentos de carga emocional o como una forma intuitiva de destacar ideas.

Desde la grafología, se proponen varias interpretaciones posibles:

Búsqueda de originalidad o rechazo a seguir normas estrictas.

o rechazo a seguir normas estrictas. Necesidad de llamar la atención o enfatizar ciertos conceptos.

o enfatizar ciertos conceptos. Conflictos internos o contradicciones emocionales.

o contradicciones emocionales. Impulsividad o ansiedad al momento de escribir.

al momento de escribir. Etapa creativa o exploratoria, donde el pensamiento fluye sin estructuras fijas.

También se asocia esta mezcla de letras con personas creativas, sensibles o poco afines a los moldes rígidos. Sin embargo, los expertos aclaran que no debe interpretarse como algo negativo ni como un indicador clínico, sino como una forma más de lenguaje no verbal, que aporta pistas sobre el estado emocional y la personalidad de quien escribe.

Con información de TyC