Por qué hay que poner papel aluminio en la escoba: el truco casero que mejora la limpieza del piso

Al barrer, es común que el piso nunca quede del todo limpio: pequeñas pelusas, pelos o polvo fino se resisten a salir, incluso después de varias pasadas. Pero existe un truco casero, simple y efectivo, que ayuda a eliminarlos sin esfuerzo: colocar papel aluminio en la escoba.

El secreto está en las propiedades del aluminio, que reduce la electricidad estática y permite atraer esas partículas casi imposibles de recoger.

Para qué sirve poner papel aluminio en la escoba

• Mejora la recolección del polvo fino.

El aluminio neutraliza la estática que hace que la suciedad se disperse. Así, el polvo se junta más rápido y no se eleva en el aire.

• Evita que los pelos y pelusas se enreden.

Ideal para casas con mascotas: los pelos que normalmente quedan atrapados en las cerdas se desprenden con más facilidad y no se acumulan.

• Reduce la electricidad estática del piso.

En superficies como cerámicos, pisos vinílicos o flotantes, el aluminio ayuda a evitar que el polvo “reaparezca” apenas terminás de barrer.

• Prolonga la vida útil de la escoba.

Al cubrir la base o las cerdas con aluminio, se reduce el desgaste directo producido por el roce constante.

Cómo colocar el papel aluminio: paso a paso

Cortá un rectángulo de papel aluminio. Envolvé la parte inferior de la escoba, ya sea la base o las cerdas. Ajustalo con las manos hasta que quede firme y no se deslice. Baré como de costumbre.

Cada cuánto cambiar el papel aluminio

Lo ideal es reemplazarlo una vez por semana, o antes si notás que se arrugó demasiado, está sucio o perdió eficacia. La duración puede variar según el tipo de piso y la frecuencia de uso.

