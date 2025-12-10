Por qué hay que poner papel aluminio en la escoba: el truco casero que mejora la limpieza del piso
Al barrer, es común que el piso nunca quede del todo limpio: pequeñas pelusas, pelos o polvo fino se resisten a salir, incluso después de varias pasadas. Pero existe un truco casero, simple y efectivo, que ayuda a eliminarlos sin esfuerzo: colocar papel aluminio en la escoba.
El secreto está en las propiedades del aluminio, que reduce la electricidad estática y permite atraer esas partículas casi imposibles de recoger.
Para qué sirve poner papel aluminio en la escoba
• Mejora la recolección del polvo fino.
El aluminio neutraliza la estática que hace que la suciedad se disperse. Así, el polvo se junta más rápido y no se eleva en el aire.
• Evita que los pelos y pelusas se enreden.
Ideal para casas con mascotas: los pelos que normalmente quedan atrapados en las cerdas se desprenden con más facilidad y no se acumulan.
• Reduce la electricidad estática del piso.
En superficies como cerámicos, pisos vinílicos o flotantes, el aluminio ayuda a evitar que el polvo “reaparezca” apenas terminás de barrer.
• Prolonga la vida útil de la escoba.
Al cubrir la base o las cerdas con aluminio, se reduce el desgaste directo producido por el roce constante.
Cómo colocar el papel aluminio: paso a paso
- Cortá un rectángulo de papel aluminio.
- Envolvé la parte inferior de la escoba, ya sea la base o las cerdas.
- Ajustalo con las manos hasta que quede firme y no se deslice.
- Baré como de costumbre.
Cada cuánto cambiar el papel aluminio
Lo ideal es reemplazarlo una vez por semana, o antes si notás que se arrugó demasiado, está sucio o perdió eficacia. La duración puede variar según el tipo de piso y la frecuencia de uso.
Con información de TN
Comentarios