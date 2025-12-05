Qué es el hongo Reishi y por qué Agustina Cherri lo incorporó en todos sus productos de skincare

El hongo Reishi, que Agustina Cherri incorporó en su nueva línea de skincare, se convirtió en el protagonista absoluto por sus beneficios visibles y sus propiedades ancestrales para la piel. Reconocido por su alto poder antioxidante, regenerativo y calmante, este ingrediente milenario es clave para fortalecer la barrera cutánea, mejorar la luminosidad y equilibrar procesos inflamatorios.

Los beneficios del hongo Reishi en el cuidado de la piel

1. Potente antioxidante: combate el envejecimiento prematuro

El Reishi es uno de los hongos más ricos en triterpenos, polisacáridos y péptidos antioxidantes, fundamentales para:

Neutralizar radicales libres.

Prevenir líneas finas, flacidez y pérdida de luminosidad.

Proteger la piel frente al estrés ambiental.

El resultado: una piel más vital, uniforme y radiante.

2. Reduce la inflamación y calma rojeces

Gracias a su acción antiinflamatoria, el Reishi es ideal para pieles sensibles o reactivas. Ayuda a:

Disminuir irritaciones.

Calmar brotes vinculados al estrés.

Atenuar rojeces persistentes.

Es uno de los activos mejor valorados en cosmética para pieles con rosácea o dermatitis.

3. Fortalece la barrera cutánea

Los polisacáridos del Reishi favorecen la producción de ceramidas, esenciales para mantener la integridad de la barrera de la piel. Esto permite:

Retener mayor hidratación.

Reducir la pérdida de agua.

Aumentar la resistencia frente a factores externos como el clima o la contaminación.

4. Efecto adaptógeno: protege la piel del estrés

Al ser un adaptógeno, el Reishi ayuda al cuerpo a regular mejor sus respuestas al estrés. En la piel esto se manifiesta en:

Menos sensibilidad.

Fewer breakouts asociados al estrés.

Una mejora visible en el tono y la textura.

5. Acción despigmentante suave

El Reishi inhibe parcialmente la actividad de la enzima tirosinasa, lo que contribuye a:

Aclarar manchas superficiales.

Uniformar el tono.

Aumentar la luminosidad natural.

6. Hidratación profunda y prolongada

Sus polisacáridos actúan como humectantes naturales, capaces de atraer y retener agua.

Ideal para pieles apagadas, deshidratadas o expuestas a climas secos.

7. Propiedades antibacterianas y equilibrio del sebo

El Reishi también ayuda a:

Regular la producción de sebo.

Disminuir la proliferación bacteriana asociada al acné.

Calmar inflamaciones propias de los brotes activos.

8. Favorece la regeneración celular

Estimula procesos de reparación tisular, logrando: