Huawei vuelve a la Argentina después de 6 años: lanza sus celulares premium este 15 de diciembre

Huawei confirmó finalmente lo que era un rumor a voces en el sector tecnológico: su retorno oficial al mercado de smartphones en Argentina. Tras una pausa estratégica de seis años, la compañía relanzará su operación el próximo lunes 15 de diciembre de 2025 con un cambio radical de modelo de negocio, apoyado en un contexto macroeconómico que, aseguran, ahora es favorable para la importación de alta gama.

La punta de lanza será la serie HUAWEI Pura 80, su línea insignia que busca competir directamente contra los «tanques» de Samsung y Apple, apoyándose en su reputación fotográfica (liderando los rankings de DXOMARK).

No será un regreso tímido: además de los teléfonos, desembarcan con tablets, wearables y routers, disponibles inicialmente en preventa exclusiva por Mercado Libre. Sin embargo, el plan es ambicioso: desde la empresa proyectan que, para 2026, las condiciones permitirían la apertura de tiendas físicas propias en el país.

La importación como clave para el regreso de Huawei a la Argentina

Este movimiento cierra un ciclo de espera. Ya en 2022, directivos regionales de Huawei habían anticipado la intención de volver «si la normativa lo permitía». Aunque la marca nunca se fue del todo (mantuvo fuertes operaciones en telecomunicaciones y servicios en la nube), el negocio de celulares se había vuelto inviable bajo el esquema anterior.

A diferencia de su etapa 2010-2018, donde ensamblaba en Tierra del Fuego junto a BGH, esta nueva etapa se basa en la importación directa de productos terminados.

«La Argentina es un caso especial. Los impuestos son demasiado altos y la manufactura local encarece todo», había sentenciado Jin Xu, VP Global de Huawei, en 2018, explicando por qué en aquel entonces era más barato para un argentino comprar el teléfono en Miami que en Buenos Aires.

Hoy, la ecuación cambió. Con una brecha cambiaria distinta y una flexibilización en importaciones, Huawei considera que existe un nicho de consumidores dispuestos a pagar por innovación sin depender del ensamblaje nacional.

La apuesta técnica: Pura 80 Ultra

Para justificar el precio de la gama alta, Huawei pone sobre la mesa su mayor fortaleza: la fotografía. El nuevo dispositivo llega con especificaciones que buscan «cambiar el juego»:

Cámara : Sistema líder según DXOMARK con «Ultra Chroma» (colorimetría avanzada).

: Sistema líder según DXOMARK con «Ultra Chroma» (colorimetría avanzada). Zoom : Doble telefoto con zoom óptico de 10x.

: Doble telefoto con zoom óptico de 10x. Resistencia : Pantalla con Kunlun Glass 2 (promete mayor durabilidad ante caídas).

: Pantalla con Kunlun Glass 2 (promete mayor durabilidad ante caídas). Batería: Carga rápida SuperCharge de 100W.

El ecosistema se completa con la llegada de la serie de relojes WATCH GT 6, audífonos TWS y una integración de software propia (SuperDispositivo) que vincula todos los equipos.

El regreso de un jugador de este calibre promete mover el avispero en un año donde el consumo masivo cayó, pero el segmento premium se mantuvo resiliente. La llegada de Huawei no solo implica más competencia en precios, sino una presión tecnológica sobre las marcas tradicionales para innovar en fotografía computacional e Inteligencia Artificial, áreas donde la firma china ha mantenido su inversión global pese a las restricciones.