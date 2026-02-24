Si tu cuchillo no corta bien, no lo tires: cómo afilarlo con vinagre, sal y una papa

Con el uso diario, es habitual que los cuchillos pierdan filo y comiencen a desgarrar los alimentos en lugar de cortarlos con precisión. Antes de reemplazarlos o llevarlos a afilar, existe un método casero que puede mejorar su rendimiento con solo tres ingredientes de cocina.

En muchas casas, cuando un cuchillo deja de cortar correctamente, la primera reacción es descartarlo o pensar en un afilado profesional. Sin embargo, según lo publicado por TN, hay una alternativa simple y económica que ayuda a recuperar parte del filo y, sobre todo, a eliminar óxido superficial y suciedad acumulada que afectan el corte.

El procedimiento utiliza vinagre, sal y una papa. Si bien no reemplaza un afilado profesional, puede mejorar notablemente el desempeño de la hoja cuando el problema es desgaste leve o falta de mantenimiento.

Cómo afilar el cuchillo paso a paso

Espolvorear sal sobre toda la hoja del cuchillo. Agregar vinagre por encima y dejar actuar unos minutos para que la mezcla comience a trabajar sobre el metal. Frotar la hoja con una papa cortada. El almidón, combinado con la sal, ayuda a suavizar la superficie metálica y a distribuir la mezcla de manera uniforme. Enjuagar bien para retirar restos de vinagre y sal. Para potenciar el resultado, pasar la hoja por una pieza de cerámica o por la base sin esmaltar de una taza, realizando movimientos firmes y en un mismo sentido.

Este método actúa como un pulido suave que elimina pequeñas irregularidades y restos de oxidación que impiden un buen corte.

Por qué funcionan estos ingredientes

Vinagre: es un agente limpiador natural que ayuda a remover óxido superficial y suciedad adherida al metal.

es un agente limpiador natural que ayuda a remover óxido superficial y suciedad adherida al metal. Sal: funciona como abrasivo suave, puliendo la hoja sin dañarla.

funciona como abrasivo suave, puliendo la hoja sin dañarla. Papa: su almidón facilita la distribución de la mezcla y contribuye a suavizar la superficie de la hoja.

La combinación permite mejorar el filo cuando el desgaste es leve y devolver algo de precisión al corte.

En qué cuchillos no se recomienda usar vinagre

Es importante tener en cuenta que este truco no es apto para todos los metales. El vinagre puede resultar corrosivo en cuchillos de aluminio o metales blandos, ya que podría dañarlos.

El método funciona mejor en cuchillos de acero inoxidable o acero al carbono, que resisten la acción del vinagre y la sal sin deteriorarse.

Antes de descartar un cuchillo que ya no corta como antes, este recurso casero puede ser una solución práctica y accesible. Con pocos minutos y elementos que suelen estar en cualquier cocina, es posible prolongar la vida útil de una herramienta fundamental en el hogar.