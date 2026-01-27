Con un limón: el truco 100% efectivo para eliminar las hormigas en verano

Durante el verano, las hormigas tienden a multiplicarse, buscando alimentos para garantizar su supervivencia en el invierno. Aunque suelen ser inofensivas, pueden transformarse en una plaga molesta cuando invaden jardines, huertas e incluso hogares. Si estás buscando una solución natural que no implique el uso de químicos, un truco sencillo con frutas cítricas en descomposición puede ser la respuesta.

Los cítricos en proceso de descomposición desarrollan un hongo llamado Penicillium digitatum, que resulta incompatible con el hongo que las hormigas cultivan para alimentarse. A diferencia de lo que muchos creen, estos insectos no consumen directamente las hojas que recolectan, sino que las utilizan como base para producir su propio alimento en los hormigueros.

¿Por qué las hormigas evitan los cítricos en mal estado?

El Penicillium digitatum, presente en frutas como el limón, la naranja o el pomelo, actúa de manera natural contra el hongo del que dependen las hormigas, obligándolas a abandonar el lugar donde están instaladas. Este método no las elimina, simplemente interfiere en su cadena alimenticia, convirtiéndose en un potente repelente natural.

Cómo usar los cítricos como repelente:

Para aprovechar este truco, basta con colocar cítricos en descomposición cerca de las plantas o espacios que quieras proteger. A medida que las hormigas entren en contacto con las frutas, llevarán el hongo al hormiguero, generando un ambiente hostil para su alimento.

Otra alternativa es preparar un spray natural. Para hacerlo:

Colocá cinco limones o naranjas podridas en un balde con tres litros de agua. Dejá reposar la mezcla durante 30 minutos. Filtrá el líquido, desechá las frutas y aplicá el preparado con un pulverizador en las áreas afectadas, como los caminos que trazan las hormigas.

El uso de cítricos en descomposición no solo es efectivo, sino también respetuoso con el medio ambiente. Al evitar pesticidas, protegés tanto a tus cultivos como a otros insectos beneficiosos para el ecosistema.

Esta solución casera es una forma simple y económica de mantener a las hormigas fuera de tu jardín o huerta sin comprometer la salud de tus plantas ni recurrir a productos químicos.

