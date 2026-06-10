Adorni explicó cómo obtuvo ganancias por más de USD 500.000 con Bitcoin: «No soy un chorro»

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindó detalles sobre las inversiones en criptomonedas que incorporó recientemente a sus declaraciones juradas rectificativas y aseguró que los fondos provienen de operaciones realizadas años antes de ingresar a la función pública.

Durante una entrevista a LN+, Adorni relató que comenzó a interesarse por Bitcoin en 2013 y que al año siguiente decidió invertir de manera más significativa en la criptomoneda.

«En 2014 empiezo efectivamente a invertir fuerte en Bitcoin. Eran otras épocas. Incluso mi mujer no estaba muy de acuerdo porque era algo bastante abstracto en ese momento», recordó.

Según explicó, entre 2014 y 2018 realizó operaciones que le permitieron obtener importantes rendimientos. «Invertimos aproximadamente unos 200.000 dólares y ganamos cerca de 300.000 dólares», señaló.

El funcionario sostuvo que la documentación que respalda esas operaciones existe y que pudo recuperarla durante el proceso de reconstrucción patrimonial iniciado tras las investigaciones judiciales que analizan su evolución económica.

«Yo hice millones de operaciones con criptomonedas. Sabía que mucha documentación no la tenía a mano, pero también sabía que había guardado las billeteras y los registros porque soy coleccionista de computadoras y cosas viejas. Para mí era como un trofeo de aquellas operaciones», explicó.

Adorni destacó además que las transacciones realizadas mediante tecnología blockchain pueden ser verificadas. «Todo esto viene de una tecnología que es inviolable. No se puede modificar y queda guardada para siempre», afirmó.

"Bitcoin":

Por las declaraciones de Manuel Adorni sobre sus inversiones en criptomonedas pic.twitter.com/Kv4O3DNkWB — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 11, 2026

Reconocimiento de errores

El jefe de Gabinete reconoció que esos activos no fueron incluidos oportunamente en sus declaraciones patrimoniales y atribuyó la situación a un error administrativo que se fue repitiendo con los años.

«Cuando llego a 2023, esos ahorros seguían sin estar declarados. Copié declaraciones anteriores y fui arrastrando el error. Hago un mea culpa porque fue una equivocación», admitió.

Sin embargo, rechazó cualquier sospecha de enriquecimiento ilícito y remarcó que el origen de los fondos es anterior a su ingreso al Estado.

«Voy a pagar hasta el último impuesto que corresponda, las multas, los intereses y todo lo que derive de este error. Pero no soy un chorro. Todo lo hice en la actividad privada y nunca había tenido un cargo público», aseguró.

Las declaraciones se producen luego de que presentara ante la Oficina Anticorrupción y ARCA una reconstrucción patrimonial que incluye ganancias por aproximadamente USD 513.000 provenientes de inversiones en Bitcoin, además de bienes heredados y operaciones inmobiliarias realizadas junto a su esposa.