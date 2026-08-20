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Torta casera en cuatro pasos: una receta fácil para preparar en casa

Con ingredientes simples y pocos minutos de preparación, esta receta es ideal para resolver la merienda. El paso a paso para hacer una torta casera, húmeda y deliciosa.

Redacción

Por Redacción

Torta casera, húmeda y deliciosa. Foto ilustrativa.

Torta casera, húmeda y deliciosa. Foto ilustrativa.

Si buscás una opción sencilla para acompañar el mate o la merienda, esta torta casera se prepara con ingredientes básicos y sin demasiadas complicaciones. La clave está en respetar el orden de los pasos para conseguir una masa esponjosa y pareja.

Ingredientes

  • 2 huevos
  • 1 taza de azúcar
  • 1/2 taza de aceite
  • 1 taza de leche
  • 2 tazas de harina leudante
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • Ralladura de 1 limón o naranja
  • Manteca y harina para el molde

Cómo hacer la torta en cuatro pasos

1. Preparar la mezcla.
Batir los huevos con el azúcar hasta obtener una preparación más clara y aireada. Agregar el aceite, la leche, la esencia de vainilla y la ralladura. Mezclar hasta integrar.

2. Incorporar la harina.
Añadir de a poco la harina leudante y mezclar suavemente hasta conseguir una preparación homogénea, sin grumos. No es necesario batir de más.

3. Llevar al horno.
Enmantecar y enharinar un molde. Volcar la preparación y llevar a un horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 35 a 40 minutos.

4. Dejar enfriar y servir.
Comprobar la cocción introduciendo un palillo en el centro: si sale limpio, la torta está lista. Retirar, dejar enfriar y desmoldar. Se puede servir sola o espolvoreada con azúcar impalpable.


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Si buscás una opción sencilla para acompañar el mate o la merienda, esta torta casera se prepara con ingredientes básicos y sin demasiadas complicaciones. La clave está en respetar el orden de los pasos para conseguir una masa esponjosa y pareja.

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