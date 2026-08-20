Torta casera en cuatro pasos: una receta fácil para preparar en casa

Si buscás una opción sencilla para acompañar el mate o la merienda, esta torta casera se prepara con ingredientes básicos y sin demasiadas complicaciones. La clave está en respetar el orden de los pasos para conseguir una masa esponjosa y pareja.

Ingredientes

2 huevos

1 taza de azúcar

1/2 taza de aceite

1 taza de leche

2 tazas de harina leudante

1 cucharadita de esencia de vainilla

Ralladura de 1 limón o naranja

Manteca y harina para el molde

Cómo hacer la torta en cuatro pasos

1. Preparar la mezcla.

Batir los huevos con el azúcar hasta obtener una preparación más clara y aireada. Agregar el aceite, la leche, la esencia de vainilla y la ralladura. Mezclar hasta integrar.

2. Incorporar la harina.

Añadir de a poco la harina leudante y mezclar suavemente hasta conseguir una preparación homogénea, sin grumos. No es necesario batir de más.

3. Llevar al horno.

Enmantecar y enharinar un molde. Volcar la preparación y llevar a un horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 35 a 40 minutos.

4. Dejar enfriar y servir.

Comprobar la cocción introduciendo un palillo en el centro: si sale limpio, la torta está lista. Retirar, dejar enfriar y desmoldar. Se puede servir sola o espolvoreada con azúcar impalpable.