Torta casera en cuatro pasos: una receta fácil para preparar en casa
Con ingredientes simples y pocos minutos de preparación, esta receta es ideal para resolver la merienda. El paso a paso para hacer una torta casera, húmeda y deliciosa.
Si buscás una opción sencilla para acompañar el mate o la merienda, esta torta casera se prepara con ingredientes básicos y sin demasiadas complicaciones. La clave está en respetar el orden de los pasos para conseguir una masa esponjosa y pareja.
Ingredientes
- 2 huevos
- 1 taza de azúcar
- 1/2 taza de aceite
- 1 taza de leche
- 2 tazas de harina leudante
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Ralladura de 1 limón o naranja
- Manteca y harina para el molde
Cómo hacer la torta en cuatro pasos
1. Preparar la mezcla.
Batir los huevos con el azúcar hasta obtener una preparación más clara y aireada. Agregar el aceite, la leche, la esencia de vainilla y la ralladura. Mezclar hasta integrar.
2. Incorporar la harina.
Añadir de a poco la harina leudante y mezclar suavemente hasta conseguir una preparación homogénea, sin grumos. No es necesario batir de más.
3. Llevar al horno.
Enmantecar y enharinar un molde. Volcar la preparación y llevar a un horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 35 a 40 minutos.
4. Dejar enfriar y servir.
Comprobar la cocción introduciendo un palillo en el centro: si sale limpio, la torta está lista. Retirar, dejar enfriar y desmoldar. Se puede servir sola o espolvoreada con azúcar impalpable.
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