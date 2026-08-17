El exclusivo vestido de novia de Tini Stoessel: diseño de alta costura por Ludovic de Saint-Sernin

Tras confirmar oficialmente su enlace nupcial, programado para el 19 de diciembre 2026, Tini Stoessel concentró la atención de los analistas de moda al viajar a la capital francesa para realizar las pruebas definitivas de su vestuario nupcial.

Tini Stoessel, intérprete y actriz argentina, confió la creación de su traje principal a una de las figuras más vanguardistas del diseño europeo, iniciando un proceso creativo que equilibra la estética sensual contemporánea con los códigos tradicionales de la indumentaria nupcial.

Ludovic de Saint-Sernin en París: el creador del vestido de novia de Tini Stoessel

La elección de Tini Stoessel para su vestido de novia recayó en el diseñador francés nacido en Bruselas Ludovic de Saint-Sernin, una de las firmas emergentes más influyentes en las pasarelas europeas tras su paso por la maison Balmain.

Algunos diseños del modisto francés Ludovic de Saint-Sernin.-

Reconocido internacionalmente por vestir a celebridades como Georgina Rodríguez en la MET Gala y a integrantes de la familia Kardashian, el modisto se caracteriza por una impronta de romanticismo disruptivo, siluetas depuradas y trabajo minucioso sobre el textil.

Algunos diseños del modisto francés Ludovic de Saint-Sernin.-

En su viaje a París, la artista constató el avanzado estado de confección de la pieza central, diseñada bajo una estructura a medida que dialoga con su estilo personal.

Algunos diseños del modisto francés Ludovic de Saint-Sernin.-

Tini Stoessel: la participación de Verónica de la Canal y los preparativos para la boda con Rodrigo de Paul

Aunque la prenda nupcial principal está a cargo del atelier parisino, la industria textil argentina también forma parte de los preparativos para la boda de Tini Stoessel y el futbolista Rodrigo de Paul.

La diseñadora nacional Verónica de la Canal fue convocada para desarrollar piezas complementarias, exclusivas para el evento. Especialistas del rubro proyectan que el estilismo general se inclinará por tonos off-white o blanco roto, con estructuras de corsetería visible y acentos románticos.

Por su parte, se prevé que el mediocampista de la Selección Argentina mantenga una línea de sastrería formal y clásica, consolidando una de las celebraciones nupciales más seguidas del año.