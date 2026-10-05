Torta de manzana proteica sin harinas: una receta fácil de tres ingredientes
Esta preparación es ideal para quienes buscan una opción dulce, sencilla y con buen aporte de proteínas. Se prepara sin harina y con apenas tres ingredientes.
Las recetas fáciles y con pocos ingredientes siguen ganando lugar entre quienes buscan alternativas caseras para el desayuno o la merienda. Esta torta de manzana proteica es una de ellas: no lleva harinas, tiene una textura húmeda y se prepara con solo tres ingredientes.
La combinación de manzana, huevos y proteína en polvo permite obtener una preparación dulce y saciante, sin necesidad de agregar harina de trigo ni otros ingredientes más elaborados.
Cómo preparar la torta de manzana proteica
Para hacer esta receta se necesitan solamente:
- 2 manzanas medianas.
- 2 huevos.
- 30 gramos de proteína en polvo, preferentemente de vainilla.
Paso a paso
Primero, hay que pelar las manzanas y cortarlas en trozos pequeños. Luego se colocan en una licuadora o procesadora junto con los huevos y se procesa hasta obtener una mezcla homogénea.
A continuación, se incorpora la proteína en polvo y se vuelve a mezclar hasta integrar todos los ingredientes.
La preparación se coloca en un molde pequeño previamente engrasado o cubierto con papel manteca. Se lleva a un horno precalentado a 180 °C durante unos 25 a 30 minutos, o hasta que la superficie esté dorada y al insertar un palillo salga limpio.
Una vez lista, se deja enfriar unos minutos antes de desmoldar.
Una receta sin harinas y rica en proteínas
El resultado es una torta húmeda y con sabor a manzana que puede consumirse en el desayuno, la merienda o como una opción dulce después de entrenar.
La cantidad de proteína dependerá del producto utilizado, por lo que es recomendable revisar la información nutricional del envase. También se puede adaptar la receta utilizando proteína sabor chocolate o agregando canela, aunque en ese caso dejaría de ser una preparación estrictamente de tres ingredientes.
Además, al no utilizar harina, esta receta puede ser una alternativa para quienes buscan reducir su consumo de harinas en determinadas preparaciones. Si se necesita que sea sin TACC, es importante verificar que la proteína en polvo utilizada esté certificada como libre de gluten.
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