Preparar algo rico para la merienda no siempre requiere muchos ingredientes ni pasar horas en la cocina. Existe una receta de torta cremosa sin harina de trigo que se prepara con apenas tres ingredientes, tiene una textura suave y húmeda y resulta ideal para quienes buscan una alternativa sencilla a los bizcochuelos tradicionales.

La preparación lleva un yogur, dos huevos y tres cucharadas de maicena. No necesita manteca, harina de trigo ni polvo de hornear y tampoco requiere una batidora eléctrica.

Según publicó TN, el secreto está en utilizar un yogur de consistencia espesa y respetar los tiempos de cocción y enfriado para conseguir una textura similar a la de una torta de queso.

Torta cremosa sin harina: los 3 ingredientes que necesitás

Para preparar una torta pequeña, ideal para compartir durante la merienda, necesitás:

1 yogur griego azucarado de 190 a 200 gramos.

2 huevos.

3 cucharadas rasas de maicena (almidón de maíz).

Opcionales: si utilizás yogur natural sin azúcar, podés incorporar dos o tres cucharadas de azúcar. También se pueden agregar unas gotas de esencia de vainilla para darle un sabor más intenso.

La maicena ayuda a espesar la preparación, mientras que los huevos aportan estructura y el yogur le da su característica humedad.

Cómo hacer la torta cremosa de yogur, paso a paso

La receta es muy sencilla y se puede preparar en pocos minutos antes de llevarla al horno.

Precalentá el horno a 180 °C para que alcance la temperatura adecuada. En un recipiente, colocá los dos huevos y batilos con un batidor de mano hasta integrarlos. Agregá el yogur y mezclá hasta conseguir una preparación uniforme. Incorporá las tres cucharadas de maicena, preferentemente tamizadas, para evitar grumos. Volcá la mezcla en un molde pequeño de aproximadamente 12 a 14 centímetros de diámetro, previamente enmantecado o cubierto con papel manteca. Llevá al horno durante 25 a 35 minutos, hasta que los bordes estén firmes y el centro conserve un ligero movimiento. Retirá del horno, dejá enfriar y llevá a la heladera durante al menos dos horas antes de servir.

El resultado será una torta pequeña, delicada y con una consistencia cremosa que se vuelve más firme después del enfriado.

El secreto para que la torta quede cremosa y no se seque

Uno de los errores más comunes es dejar la preparación demasiado tiempo en el horno.

A diferencia de un bizcochuelo tradicional, esta torta no tiene que quedar completamente seca en el centro. Cuando los bordes están firmes y la parte central todavía presenta un leve movimiento, es momento de retirarla.

Durante el enfriado, la preparación termina de adquirir consistencia.

Otro detalle importante es utilizar un yogur espeso. El yogur griego es una buena alternativa porque permite conseguir una textura más firme sin necesidad de incorporar otros ingredientes.

También conviene respetar el tamaño del molde. Si se utiliza uno demasiado grande, la torta quedará muy baja y podría cocinarse más rápido de lo previsto.

Cómo acompañar la torta cremosa sin harina

Una de las ventajas de esta receta es que puede servirse de diferentes maneras.

Para una merienda sencilla, se puede disfrutar sola, acompañada por mate, café o té.

Si se busca una presentación más especial, existen varias opciones:

Frutillas o frutos rojos: aportan frescura y un contraste ligeramente ácido.

aportan frescura y un contraste ligeramente ácido. Mermelada casera: permite sumar dulzura y color.

permite sumar dulzura y color. Azúcar impalpable: ideal para una terminación simple.

ideal para una terminación simple. Ralladura de limón: aporta un aroma fresco a la preparación.

aporta un aroma fresco a la preparación. Frutas de estación: permiten adaptar el postre a diferentes momentos del año.

¿La torta de yogur y maicena es apta para celíacos?

La receta no lleva harina de trigo, pero eso no significa automáticamente que sea apta para personas con enfermedad celíaca.

Para prepararla sin gluten, es fundamental verificar que el yogur, la maicena y cualquier ingrediente adicional estén identificados como libres de gluten, además de evitar la contaminación cruzada durante la elaboración.

Con apenas tres ingredientes principales y un procedimiento sencillo, esta torta cremosa de yogur se convierte en una alternativa práctica para resolver una merienda casera sin complicaciones.