La milanesa es uno de los platos más tradicionales de la cocina argentina, pero Francis Mallmann logró convertirla en el centro de una polémica gastronómica. Durante su visita a Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini en eltrece, el reconocido chef volvió a hablar de una preparación que había compartido en redes sociales y que despertó miles de comentarios por su particular punto de cocción.

En la emisión del jueves 19 de noviembre, Pergolini mostró una fotografía de la milanesa y cuestionó que la carne estuviera prácticamente cruda en el centro. Mallmann defendió su elección y reveló algunos de los secretos de su receta, entre ellos el uso de miga de pan fresco en lugar del pan rallado tradicional.

El secreto de la milanesa de Francis Mallmann: por qué no utiliza pan rallado

Una de las principales diferencias entre la receta de Mallmann y la milanesa clásica argentina está en el empanado.

El chef explicó que prefiere utilizar miga de pan fresco, sin corteza y procesada, para conseguir una cobertura diferente, más liviana y con una textura particular.

Además, elige un corte grueso de lomo, en lugar de los bifes finos que suelen utilizarse para preparar milanesas tradicionales.

La combinación permite obtener una cobertura dorada mientras el interior conserva mayor jugosidad.

Cómo hacer la milanesa de Francis Mallmann: ingredientes

La siguiente es una adaptación casera basada en la técnica explicada por el chef. Las cantidades son orientativas.

Ingredientes:

2 medallones gruesos de lomo vacuno.

4 rebanadas de pan fresco sin corteza.

2 huevos.

50 gramos de manteca.

1 cucharada de aceite.

Sal y pimienta a gusto.

Mostaza para acompañar, opcional.

Paso a paso: cómo preparar la milanesa de Francis Mallmann

1. Preparar el pan fresco. Retirar la corteza de las rebanadas de pan y procesar la miga hasta obtener una textura fina y esponjosa. No es necesario tostarla.

2. Preparar la carne. Cortar el lomo en medallones gruesos y condimentar con sal y pimienta.

3. Realizar el empanado. Batir los huevos en un recipiente. Pasar cada medallón por el huevo y luego cubrirlo con la miga de pan fresco, presionando suavemente para que se adhiera.

4. Calentar la sartén. Colocar la manteca junto con una pequeña cantidad de aceite y calentar a fuego medio, evitando que la manteca se queme.

5. Cocinar las milanesas. Dorar ambos lados hasta conseguir una cobertura crujiente. El tiempo dependerá del grosor de la carne. Para una preparación doméstica segura, comprobar que el centro alcance al menos 63 °C y dejar reposar tres minutos; si la carne fue ablandada mecánicamente, seguir las indicaciones de cocción correspondientes.

6. Servir. Retirar de la sartén y acompañar con mostaza, ensalada fresca o papas.

Por qué la milanesa de Francis Mallmann generó miles de críticas

Durante su entrevista con Mario Pergolini, el chef reconoció que la preparación original tenía una parte prácticamente cruda en el centro.

“Es mi milanesa”, respondió cuando el conductor cuestionó la particular receta.

Mallmann explicó que ese punto de cocción responde a sus preferencias personales y recordó la enorme repercusión que tuvo la fotografía cuando la publicó en Instagram.

“Cuando subí esa foto a Instagram tuve 3.000 críticas”, contó.

El debate se centró especialmente en el aspecto de la carne, ya que muchos usuarios consideraron que estaba demasiado cruda para tratarse de una milanesa.

Aunque el chef defendió su preparación, el punto de cocción que prefiere no debe confundirse con una recomendación de seguridad alimentaria.

Una versión diferente de un clásico argentino

La receta de Francis Mallmann demuestra cómo un plato cotidiano puede reinterpretarse a través de los ingredientes y las técnicas de cocción.

En este caso, el verdadero secreto está en reemplazar el pan rallado por miga fresca y utilizar manteca para conseguir un dorado particular.

Más allá de la polémica por la cocción de la carne, la preparación ofrece una alternativa para quienes buscan experimentar con nuevas versiones de la milanesa tradicional.