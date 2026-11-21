Conseguir un pelo con volumen, movimiento y aspecto natural es uno de los objetivos más buscados a la hora de peinarse. Sin embargo, muchas veces el cabello pierde cuerpo pocas horas después del lavado, especialmente cuando es fino, lacio o tiende a quedar pegado al cuero cabelludo.

La solución puede estar en un gesto tan sencillo como cambiar la dirección del secador. Una técnica de secado que consiste en levantar las raíces y trabajar el cabello en sentido contrario a su caída natural permite conseguir un efecto visual de mayor densidad, sin necesidad de modificar el corte.

El secreto está en secar el pelo desde atrás hacia adelante, levantando las raíces y trabajando a contrapelo. Este método ayuda a conseguir una melena con más cuerpo y movimiento.

El truco para darle más volumen al pelo sin cambiar de corte

La técnica consiste en secar el cabello a contrapelo, es decir, dirigirlo temporalmente en una dirección diferente de aquella en la que cae naturalmente.

Cuando el pelo se seca siempre hacia abajo, las raíces pueden quedar más pegadas al cuero cabelludo, especialmente en cabellos finos.

En cambio, al levantar los mechones desde la raíz durante el secado, se consigue que el cabello adquiera una posición más elevada.

El resultado es una melena que aparenta tener más volumen, sin modificar realmente la cantidad ni el grosor del pelo.

La clave está en trabajar primero las raíces y después dar forma al resto del cabello.

Cómo secarse el pelo para conseguir más volumen: paso a paso

Esta técnica puede incorporarse fácilmente a la rutina de belleza y solo requiere un secador.

Retirá el exceso de humedad: después del lavado, utilizá una toalla para absorber el agua sin frotar el cabello. Aplicá protector térmico: distribuí un producto adecuado para proteger la fibra capilar del calor. Incliná la cabeza hacia adelante: esta posición facilita que las raíces se separen del cuero cabelludo. Secá desde atrás hacia adelante: levantá los mechones con los dedos mientras dirigís el aire hacia las raíces. Trabajá a contrapelo: cambiá suavemente la dirección natural del cabello para conseguir mayor elevación. Terminá de acomodar el peinado: cuando el pelo esté casi seco, levantá la cabeza y utilizá un cepillo redondo si querés dar más forma y movimiento.

Para evitar daños, es importante utilizar una temperatura moderada y mantener el secador a una distancia prudente del cabello.

Por qué funciona especialmente bien en el pelo fino y lacio

El cabello fino suele perder volumen con facilidad porque tiene menos cuerpo y puede quedar más adherido al cuero cabelludo.

Levantar las raíces durante el secado permite generar una apariencia de mayor densidad, especialmente en la parte superior de la cabeza.

En las melenas lacias, esta técnica también ayuda a conseguir movimiento sin necesidad de realizar ondas o utilizar herramientas adicionales.

Sin embargo, el resultado dependerá de la textura, el largo y el peso del cabello.

Las melenas muy largas pueden perder parte del volumen con mayor rapidez debido a su propio peso.

El truco extra para conseguir una melena con más cuerpo

Además de cambiar la dirección del secado, existe otro recurso para conseguir volumen: trabajar discretamente las capas interiores del cabello.

Una opción consiste en crear una ligera textura en pequeños mechones cercanos a las raíces, dejando las capas superiores lisas para que el efecto no resulte visible.

Esta técnica puede realizarse con herramientas específicas, aunque es importante evitar el uso excesivo de calor, ya que puede provocar resequedad y daño en la fibra capilar.

Para un resultado más natural, conviene comenzar con el secado a contrapelo y evaluar si realmente es necesario incorporar otros recursos.

Los errores que hacen que el pelo pierda volumen

Algunos hábitos cotidianos pueden hacer que el cabello se vea más plano después del lavado.

Secarlo siempre hacia abajo: puede favorecer que las raíces queden pegadas a la cabeza.

puede favorecer que las raíces queden pegadas a la cabeza. Aplicar demasiado acondicionador en las raíces: ciertos productos pueden aportar peso y reducir el movimiento.

ciertos productos pueden aportar peso y reducir el movimiento. Utilizar grandes cantidades de crema para peinar: especialmente en cabellos finos, puede disminuir el volumen.

especialmente en cabellos finos, puede disminuir el volumen. No secar completamente las raíces: la humedad residual puede hacer que el peinado pierda forma.

la humedad residual puede hacer que el peinado pierda forma. Abusar de la temperatura del secador: el calor excesivo puede dañar el cabello sin mejorar necesariamente el resultado.

Cómo conseguir más volumen sin gastar en productos costosos

Uno de los principales beneficios de esta técnica es que no requiere cambiar de corte ni comprar numerosos productos.

La forma de dirigir el aire y levantar las raíces puede marcar una diferencia visible en el resultado final del peinado.

Además, permite adaptar el volumen a las preferencias personales: desde una elevación suave y natural hasta una melena con más cuerpo.

El secreto está en prestar atención a la dirección del secado, trabajar las raíces y terminar de acomodar el cabello según su textura.

Con unos minutos de práctica, un gesto cotidiano puede convertirse en un recurso sencillo para conseguir un pelo con más volumen, movimiento y aspecto natural.