Con la llegada de diciembre, comienzan los preparativos para Navidad y Año Nuevo, y la mesa dulce vuelve a convertirse en una de las grandes protagonistas de las celebraciones. Entre pan dulces, budines y confituras, hay un clásico que nunca pasa de moda: el turrón de maní.

Esta versión casera, difundida por A24 a partir de una receta del canal Recetas Materas, se prepara con apenas cuatro ingredientes y tiene una textura firme, ligeramente cremosa y con el toque crocante del maní tostado. Lo mejor es que no necesita horno, claras de huevo ni procedimientos complicados, por lo que resulta una alternativa práctica para preparar con anticipación.

Turrón de maní y leche casero: los 4 ingredientes que necesitás

Para preparar este turrón navideño se utilizan productos fáciles de conseguir:

250 gramos de azúcar.

200 ml de leche líquida.

300 gramos de leche en polvo.

200 gramos de maní tostado y pelado.

Además, se necesita un molde rectangular y papel film para facilitar el desmolde.

Cómo hacer turrón de maní y leche casero, paso a paso

1. Preparar el molde. Humedecer ligeramente el interior de un molde rectangular y cubrirlo con papel film, dejando que sobresalga por los bordes. Esto permitirá retirar el turrón sin que se rompa.

2. Cocinar la leche con el azúcar. Colocar la leche líquida y el azúcar en una olla de bordes altos. Llevar a fuego mínimo y revolver continuamente para evitar que la mezcla se pegue o se queme.

3. Lograr el punto justo. A medida que el líquido se evapora, la preparación comenzará a espesarse. El punto ideal es similar al de un almíbar lácteo espeso y pegajoso. Para comprobarlo, colocar unas gotas sobre un plato y dejar enfriar unos segundos: deben adquirir una consistencia elástica y adhesiva, sin endurecerse por completo.

4. Incorporar la leche en polvo. Retirar la olla del fuego y agregar la leche en polvo en dos tandas. Mezclar enérgicamente hasta integrar todos los ingredientes. Si la preparación queda demasiado firme, se puede añadir un chorrito de agua tibia.

5. Agregar el maní. Incorporar el maní tostado y pelado. Revolver hasta distribuirlo de manera uniforme por toda la mezcla.

6. Llevar al molde. Volcar la preparación todavía tibia en el recipiente preparado. Emparejar la superficie con una cuchara ligeramente humedecida y cubrir con los bordes del papel film.

7. Enfriar y cortar. Llevar a la heladera durante al menos cuatro horas. Para conseguir una textura más firme, lo ideal es dejarlo reposar de un día para otro. Desmoldar y cortar en barras o cuadraditos.

El secreto para que el turrón casero quede firme y no se desarme

Uno de los puntos más importantes de esta receta es la cocción de la leche con el azúcar.

Si la mezcla se retira demasiado pronto, puede quedar excesivamente blanda. En cambio, si se cocina de más, podría endurecerse y dificultar la incorporación de la leche en polvo.

Por eso, es fundamental mantener el fuego bajo, revolver constantemente y controlar la consistencia antes de retirar la olla.

Otro detalle importante es utilizar maní tostado y sin cáscara, que aporta el sabor característico y una textura crocante.

Cuánto tiempo dura el turrón casero y cómo conservarlo

Una vez preparado, el turrón debe guardarse en la heladera, preferentemente dentro de un recipiente hermético.

Se puede elaborar uno o dos días antes de las celebraciones, lo que permite organizar la mesa dulce sin dejar todas las preparaciones para último momento.

Para servirlo, conviene retirarlo de la heladera poco antes de consumirlo y cortarlo con un cuchillo afilado.

Una opción casera para la mesa dulce de Navidad y Año Nuevo

Preparar turrón en casa es una alternativa para quienes buscan recetas sencillas, rendidoras y con pocos ingredientes.

Además de servirse junto con los clásicos dulces navideños, puede cortarse en pequeñas porciones y presentarse en una bandeja con frutos secos, chocolates y otras preparaciones caseras.

Con apenas cuatro ingredientes y sin necesidad de encender el horno, este turrón de maní y leche es una propuesta práctica para sumar a las Fiestas.