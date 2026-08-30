Torta húmeda de chocolate: el clásico irresistible que nunca falla

Hay recetas que nunca pasan de moda y la torta de chocolate es una de ellas. Su textura húmeda, el sabor intenso del cacao y una cobertura suave la convierten en una opción perfecta para acompañar el café o convertirse en protagonista de una celebración.

Ingredientes

Para la torta

2 tazas de harina 0000

1 taza de azúcar

½ taza de cacao amargo

2 huevos

1 taza de leche

½ taza de aceite

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de polvo de hornear

½ cucharadita de bicarbonato

1 pizca de sal

1 taza de agua caliente

Para la cobertura

150 g de chocolate semiamargo

100 ml de crema de leche

Preparación

Precalentar el horno a 180 °C.

Mezclar harina, cacao, polvo de hornear, bicarbonato y sal.

En otro recipiente batir los huevos con el azúcar.

Incorporar aceite, leche y vainilla.

Agregar los ingredientes secos y mezclar.

Incorporar lentamente el agua caliente.

Volcar en un molde enmantecado y cocinar durante 35 a 40 minutos.

Para la cobertura, calentar la crema y volcarla sobre el chocolate picado.

Mezclar hasta obtener una crema lisa y cubrir la torta una vez fría.

Tip: Para conseguir una torta todavía más húmeda, se puede pincelar el bizcochuelo con un poco de almíbar antes de colocar la cobertura.