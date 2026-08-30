Torta húmeda de chocolate: el clásico irresistible que nunca falla
Con una miga bien húmeda y una cobertura cremosa, esta torta de chocolate es ideal para cumpleaños, meriendas o simplemente para darse un gusto.
Hay recetas que nunca pasan de moda y la torta de chocolate es una de ellas. Su textura húmeda, el sabor intenso del cacao y una cobertura suave la convierten en una opción perfecta para acompañar el café o convertirse en protagonista de una celebración.
Ingredientes
Para la torta
- 2 tazas de harina 0000
- 1 taza de azúcar
- ½ taza de cacao amargo
- 2 huevos
- 1 taza de leche
- ½ taza de aceite
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- ½ cucharadita de bicarbonato
- 1 pizca de sal
- 1 taza de agua caliente
Para la cobertura
- 150 g de chocolate semiamargo
- 100 ml de crema de leche
- Preparación
- Precalentar el horno a 180 °C.
- Mezclar harina, cacao, polvo de hornear, bicarbonato y sal.
- En otro recipiente batir los huevos con el azúcar.
- Incorporar aceite, leche y vainilla.
- Agregar los ingredientes secos y mezclar.
- Incorporar lentamente el agua caliente.
- Volcar en un molde enmantecado y cocinar durante 35 a 40 minutos.
- Para la cobertura, calentar la crema y volcarla sobre el chocolate picado.
- Mezclar hasta obtener una crema lisa y cubrir la torta una vez fría.
Tip: Para conseguir una torta todavía más húmeda, se puede pincelar el bizcochuelo con un poco de almíbar antes de colocar la cobertura.
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