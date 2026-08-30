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Torta húmeda de chocolate: el clásico irresistible que nunca falla

Con una miga bien húmeda y una cobertura cremosa, esta torta de chocolate es ideal para cumpleaños, meriendas o simplemente para darse un gusto.

Redacción

Por Redacción

Torta de chocolate. Foto ilustrativa.

Torta de chocolate. Foto ilustrativa.

Hay recetas que nunca pasan de moda y la torta de chocolate es una de ellas. Su textura húmeda, el sabor intenso del cacao y una cobertura suave la convierten en una opción perfecta para acompañar el café o convertirse en protagonista de una celebración.

Ingredientes

Para la torta

  • 2 tazas de harina 0000
  • 1 taza de azúcar
  • ½ taza de cacao amargo
  • 2 huevos
  • 1 taza de leche
  • ½ taza de aceite
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • ½ cucharadita de bicarbonato
  • 1 pizca de sal
  • 1 taza de agua caliente

Para la cobertura

  • 150 g de chocolate semiamargo
  • 100 ml de crema de leche
  • Preparación
  • Precalentar el horno a 180 °C.
  • Mezclar harina, cacao, polvo de hornear, bicarbonato y sal.
  • En otro recipiente batir los huevos con el azúcar.
  • Incorporar aceite, leche y vainilla.
  • Agregar los ingredientes secos y mezclar.
  • Incorporar lentamente el agua caliente.
  • Volcar en un molde enmantecado y cocinar durante 35 a 40 minutos.
  • Para la cobertura, calentar la crema y volcarla sobre el chocolate picado.
  • Mezclar hasta obtener una crema lisa y cubrir la torta una vez fría.

Tip: Para conseguir una torta todavía más húmeda, se puede pincelar el bizcochuelo con un poco de almíbar antes de colocar la cobertura.


Temas

chocolate

tortas

Hay recetas que nunca pasan de moda y la torta de chocolate es una de ellas. Su textura húmeda, el sabor intenso del cacao y una cobertura suave la convierten en una opción perfecta para acompañar el café o convertirse en protagonista de una celebración.

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