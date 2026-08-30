A puro remo, Manu Urcera avanzó hasta el Top 10 y salvó un fin de semana complicado en Oberá

Foto: Apat. El nuevo Honda Civic muestra su potencial y promete grandes resultados para el rionegrino.

Revirtiendo un fin de semana muy torcido, el rionegrino José Manuel Urcera logró abrirse paso en la final de la Clase 3 del TN Apat y coronar una notable remontada hasta el 7° puesto en el circuito de Oberá (Misiones), sede de la octava fecha de la temporada.

Una falla mecánica en el flamante nuevo Honda All New Civic que alista el GR Competición condicionó el panorama de Manu desde el vamos. Luego de haber sido la referencia en entrenamientos, la merma lo privó de clasificar y afrontar su serie en plenitud competitiva.

Ello obligó al ex bicampeón a partir desde el fondo, en la fila 14 de la prueba epilogante. Peor aún el panorama, cuando la falla reapareció en los primeros giros, obligando un paso por boxes y desterrando cualquier remota chance de avance.

Apareció el Campeón, primera victoria de Julián Santero en esta temporada ☝️ pic.twitter.com/ey56jSYqMt — TN (@Apat_TN) August 30, 2026

Pero la salida del auto de seguridad promediando la prueba neutralizó diferencias y le permitió al rionegrino, que afortunadamente no perdió la vuelta con los líderes, acercarse al pelotón e iniciar la heroica remontada.

La falla desapareció. Giro tras giro, el Honda rendía cada vez mejor. A tal punto, que el auto azul N°231 fue el más veloz del circuito en varios pasajes, lo que permitió a Urcera ganar terreno y apilar rivales, hasta coronar el brillante Top 10. Por cómo venía la mano, un resultado que vale mucho.

El mendocino Julián Santero (VW Virtus), campeón de la especialidad, soportó la presión del arrecifeño Agustín Canapino (Cruze) y se adjudicó la victoria, primera de la temporada para él. El bonaerense Bautista Damiani (VW Vento) completó el podio.

El otro representante de la región, el neuquino Juan Cruz Benvenuti (VW Vento), que como Urcera también inició la prueba desde el fondo, pudo completar su participación en el 15° puesto, a 28 segundos de los líderes.

Más temprano, en la Clase 2, el triunfo correspondió al salteño Francisco Coltrinari (Peugeot 208), puntero del certamen. El santafesino Juan Ignacio Canela (Toyota Yaris) y el entrerriano Exequiel Bastidas (Toyota Etios) cerraron el podio de la octava fecha.

La novena programación de la temporada, pautada a un total de 12, se desarrollará los días 19 y 20 de septiembre, en el Autódromo de Río Cuarto (Córdoba).