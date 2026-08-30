Argentina visita a Canadá, en un duelo de candidatos camino al Mundial de básquet

La Albiceleste viene de una gran victoria ante Puerto Rico y ahora se medirá con el lider. (CAB)

La Selección Argentina afrontará este lunes 31 de agosto un duro partido ante Canadá, en condición de visitante, en una nueva jornada de la eliminatoria camino al Mundial de básquet. El duelo se disputará en el Videotron Centre de Quebec desde las 20:10 y los locales llegan como líderes del grupo F con un perfecto 7-0.

El triunfo por 89-75 sobre Puerto Rico en Mar del Plata le permitió a Argentina alcanzar el segundo puesto, con marca de 6-1. La delegación argentina arribó a Quebec pasado el mediodía del sábado y comenzó los entrenamientos.

El plantel incluye al pívot Carlos Rivero y al DT Pablo Favarel, ambos del campeón Gimnasia de Comodoro Rivadavia. Nicolás Casalánguida también forma parte del cuerpo técnico de Argentina, que comanda Pablo Prigioni.

La clasificación al Mundial

Detrás de Canadá y Argentina aparecen Uruguay (5-2), Bahamas (3-4), Puerto Rico y Panamá, ambos con 2-5. El formato de los clasificatorios FIBA establece que los tres primeros de cada grupo y el mejor cuarto entre dos zonas se meterán en la Copa del Mundo de Qatar 2027.

Los tres primeros accederán de manera directa, mientras que el mejor cuarto también obtendrá uno de los siete boletos americanos para el Mundial de Básquet.

Argentina volverá a jugar en noviembre, con dos partidos como local frente a Bahamas y Canadá. La etapa clasificatoria se cerrará en febrero de 2027, cuando el seleccionado dispute sus últimos dos encuentros como visitante ante Puerto Rico y Bahamas.

Canadá-Argentina, hora y TV

El duelo entre el líder y el escolta podrá verse en vivo por TyC Sports, DSports y CourtSide1891/DAZN, el lunes 31 de agosto a las 20:10. Será el cierre de la cuarta ventana clasificatoria.