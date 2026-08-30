Paredes volvió en Boca, reveló detalles de su estado físico y despejó dudas de su futuro: «Estoy en el lugar que quiero»

Boca Juniors consiguió un agónico triunfo ante Lanús en La Bombonera. Además de la victoria, la buena noticia para el conjunto del Vasco Arruabarrena fue el regreso de Leandro Paredes, quien volvió a la cancha tras su lesión y llevó tranquilidad al hincha respecto a su futuro en el club.

El capitán ingresó a los 16 minutos del segundo tiempo en lugar de Camilo Rey Domenech y disputó sus primeros minutos desde el encuentro ante Platense, cuando salió por una inflamación en el isquiotibial izquierdo.

Si bien reconoció que todavía no se encuentra al ciento por ciento desde lo físico, Paredes explicó que decidió adelantar su regreso porque consideraba importante estar presente en el equipo.

“Jugué ya 30 minutos un poco cagado, pero por eso salió bien, ganamos, quedamos un poco en paz. Nos apuramos un poco, aceleramos un poco los tiempos. Obviamente que la lesión requería un par de días más, pero sabíamos que era muy importante estar”, reveló el mediocampista.

La lesión lo había marginado de los partidos ante Deportivo Recoleta de Paraguay, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, y Racing, por la fecha interzonal del torneo Clausura.

“Va 12 o 14 días. Hace dos días hizo un reducido y hoy obviamente entró con miedo, pero lo vi bien. Está bien, no ha tenido problemas”, explicó Rodolfo Arruabarrena en conferencia de prensa.

Paredes y su futuro en Boca Juniors

Además de su regreso a las canchas, Paredes aprovechó la oportunidad para despejar las dudas en torno a su continuidad en Boca. El mediocampista reconoció que recibió propuestas de distintos clubes para continuar su carrera en Europa, entre ellas una del Milan, pero aseguró que nunca dudó sobre dónde quería estar.

“Fueron varios los clubes que han llamado. Agradezco a los que han llamado, que han llamado a la gente que trabaja conmigo. He hablado yo también con algunos de esos equipos, solamente para agradecer”, explicó.

Y fue contundente cuando le consultaron por su futuro: “Tenía muy claro lo que quería, tenía muy claro lo que quería con mi futuro. Estoy en el lugar que amo, en el lugar que quería estar”.

"VOLVÍ DE ALLÁ PORQUE QUERÍA ESTAR ACÁ. ESTOY EN EL LUGAR QUE QUIERO" Leandro Paredes sobre las ofertas que recibió y su decisión de continuar en Boca.



▶️ Mirá #ESPNF10 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/5XT0BNuTMn — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) August 29, 2026

En esa línea, Paredes recordó que su regreso desde Europa tuvo como objetivo volver a vestir la camiseta de Boca y remarcó que está feliz en el club. “Es fuerte, sí, pero como digo, volví de allá (Europa) porque quería estar acá. Una vez que estoy acá, ¿a dónde voy a ir? Estoy feliz. Ojalá que los resultados nos acompañen, pero estoy en el lugar que quiero”, afirmó.

Paredes celebró el triunfo de Boca ante Lanús

Por último, el capitán se refirió a la agónica victoria frente a Lanús, que llegó sobre el cierre gracias al gol de Belmonte.“Era hora de que gire una vez para nosotros, para nuestro lado. Es bueno y da confianza, ojalá sigamos por este camino”, sostuvo Paredes.