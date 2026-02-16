Torta invertida de manzana sin TACC: deliciosa y fácil en solo 3 pasos

La torta invertida de manzana es un clásico indiscutido en los recetarios familiares, valorada por su sabor casero y su preparación sencilla. Sin embargo, para quienes deben seguir una dieta libre de gluten, encontrar versiones adaptadas de esta receta puede ser un desafío.

Esta propuesta de torta invertida de manzana, validada por su simplicidad y el uso de ingredientes seguros, demuestra que es posible disfrutar de un postre tradicional sin harinas de trigo, cebada, centeno ni avena. Basada en almidón de maíz, esta receta alternativa no solo es apta para celíacos, sino que sorprende por su textura suave y esponjosa.

Torta invertida de manzana sin TACC: sabor y seguridad en cada bocado

La tendencia a una alimentación consciente ha puesto en valor las recetas sin TACC, no solo para quienes tienen intolerancia al gluten, sino para quienes buscan opciones más ligeras. La clave de esta torta radica en el almidón de maíz, que sustituye a la harina tradicional sin alterar el sabor ni la consistencia.

Al seguir los tres pasos detallados, se garantiza que el resultado sea una torta perfecta para compartir en cualquier momento del día, ya sea con el mate, el café o como broche de oro de una comida.

Torta invertida de manzana sin TACC: ingredientes básicos para un clásico renovado

La lista de ingredientes es sencilla y accesible, lo que facilita su preparación en cualquier cocina. Estos componentes, combinados adecuadamente, dan vida a una torta que honra la tradición pero se adapta a las necesidades dietéticas actuales.

Lista de Ingredientes:

Para el caramelo: 200 gramos de azúcar.

200 gramos de azúcar. Para la torta: Azúcar: 100 gramos Manzanas: 2 unidades Huevos: 3 unidades Almidón de maíz: 100 gramos Polvo de hornear: 1 cucharadita Esencia de vainilla: cantidad necesaria



Paso a paso de la torta invertida de manzana sin TACC: el arte de la torta invertida en tres movimientos

La promesa de «tres pasos» no es solo un gancho, es la esencia de esta receta. Desde la preparación del caramelo hasta el batido de las claras a punto nieve, cada etapa está pensada para ser sencilla y eficaz. La integración gradual de los ingredientes garantiza una masa aireada y un resultado final que sorprenderá por su delicadeza.

Paso 1: El caramelo y las manzanas

Comenzamos con el caramelo. Colocá los 200 gramos de azúcar en una olla y llevalos a fuego suave hasta que se disuelva y tome un color dorado ámbar.

Vertí de inmediato este caramelo en el molde que usarás para la torta y distribuilo por toda la base.

Rápidamente, colocá encima las manzanas, previamente peladas y cortadas en láminas finas, cubriendo todo el fondo del molde.

Paso 2: La magia del merengue y las yemas

Para la masa, en un bol limpio y seco, batí las tres claras a punto nieve.

Una vez firmes, incorporá los 100 gramos de azúcar de a cucharadas, sin dejar de batir, hasta obtener un merengue brillante y sostenido.

Agregá las yemas de a una, integrándolas suavemente, y perfumá con unas gotas de esencia de vainilla.

Paso 3: Integración final y al horno

Finalmente, incorporá el almidón de maíz y la cucharadita de polvo de hornear, mezclando con movimientos envolventes para no bajar el aire de la preparación.

Vertí esta masa delicadamente sobre las manzanas caramelizadas en el molde.

Llevá a horno medio (precalentado a 180°C) durante aproximadamente 30 minutos, o hasta que al insertar un palillo, este salga limpio.

Dejá enfriar un poco antes de desmoldar con cuidado.

¡Listo! Una torta invertida de manzana sin TACC, perfecta para disfrutar en cualquier momento y compartir con quienes amás.