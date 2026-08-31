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Torta invertida de manzana y caramelo: una receta casera que conquista a todos

Una receta sencilla, casera y perfecta para compartir en la merienda.

Redacción

Por Redacción

La torta invertida de manzana.

La torta invertida de manzana.

La torta invertida de manzana tiene algo especial: se cocina con la fruta en la base y, al desmoldarla, las manzanas caramelizadas quedan en la parte superior. El resultado es vistoso, aromático y muy sencillo de preparar.

Ingredientes

  • 3 manzanas
  • 3 huevos
  • 180 g de azúcar
  • 200 g de harina leudante
  • 100 ml de aceite
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 cucharadita de canela

Para el caramelo

  • 120 g de azúcar
  • 30 g de manteca

Preparación

  1. Colocar el azúcar del caramelo en una sartén.
  2. Cocinar hasta obtener un caramelo dorado.
  3. Agregar la manteca y mezclar.
  4. Volcar el caramelo en el fondo de un molde.
  5. Cortar las manzanas en láminas y acomodarlas sobre el caramelo.
  6. Batir los huevos con el azúcar.
  7. Incorporar aceite y vainilla.
  8. Agregar la harina y la canela.
  9. Volcar la preparación sobre las manzanas.
  10. Cocinar a 170 °C durante 40 minutos aproximadamente.
  11. Dejar reposar unos minutos y desmoldar dando vuelta la torta.


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La torta invertida de manzana tiene algo especial: se cocina con la fruta en la base y, al desmoldarla, las manzanas caramelizadas quedan en la parte superior. El resultado es vistoso, aromático y muy sencillo de preparar.

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