Torta invertida de manzana y caramelo: una receta casera que conquista a todos
Una receta sencilla, casera y perfecta para compartir en la merienda.
La torta invertida de manzana tiene algo especial: se cocina con la fruta en la base y, al desmoldarla, las manzanas caramelizadas quedan en la parte superior. El resultado es vistoso, aromático y muy sencillo de preparar.
Ingredientes
- 3 manzanas
- 3 huevos
- 180 g de azúcar
- 200 g de harina leudante
- 100 ml de aceite
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 cucharadita de canela
Para el caramelo
- 120 g de azúcar
- 30 g de manteca
Preparación
- Colocar el azúcar del caramelo en una sartén.
- Cocinar hasta obtener un caramelo dorado.
- Agregar la manteca y mezclar.
- Volcar el caramelo en el fondo de un molde.
- Cortar las manzanas en láminas y acomodarlas sobre el caramelo.
- Batir los huevos con el azúcar.
- Incorporar aceite y vainilla.
- Agregar la harina y la canela.
- Volcar la preparación sobre las manzanas.
- Cocinar a 170 °C durante 40 minutos aproximadamente.
- Dejar reposar unos minutos y desmoldar dando vuelta la torta.
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