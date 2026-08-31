Torta invertida de manzana y caramelo: una receta casera que conquista a todos

La torta invertida de manzana tiene algo especial: se cocina con la fruta en la base y, al desmoldarla, las manzanas caramelizadas quedan en la parte superior. El resultado es vistoso, aromático y muy sencillo de preparar.

Ingredientes

3 manzanas

3 huevos

180 g de azúcar

200 g de harina leudante

100 ml de aceite

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de canela

Para el caramelo

120 g de azúcar

30 g de manteca

Preparación