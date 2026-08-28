Urbanismo en Cipolletti: Carlos Moreno presenta la «ciudad de los 15 minutos»

El Centro de Artes y Exposiciones Roberto Abel de Cipolletti —ubicado en la intersección de las calles Toschi y Tres Arroyos— recibirá este sábado a las 10 al destacado urbanista franco-colombiano Carlos Moreno. El especialista brindará la conferencia titulada “La ciudad de los 15 minutos y el territorio de los 30 minutos”, en una actividad con entrada libre y gratuita para toda la comunidad.

La propuesta es organizada en conjunto por el Gobierno de Río Negro y la Municipalidad de Cipolletti. Durante el encuentro, Moreno compartirá su visión sobre la transformación de los entornos urbanos con un enfoque centrado en reducir los tiempos de traslado, acercar los servicios esenciales a la ciudadanía y optimizar la calidad de vida cotidiana.

Moreno, profesor en la Universidad de la Sorbona de París y autor de más de 20 libros vinculados a la proximidad urbana, es una referencia global en la materia. Su trayectoria ha sido distinguida con galardones internacionales entre los que destacan el Premio OBEL y el Pergamino de Honor de ONU-Habitat, otorgado por la ONU.

El concepto central de su trabajo propone una reorganización del espacio para que las necesidades cotidianas —como el trabajo, la educación, la salud, el abastecimiento y el esparcimiento— puedan resolverse a una distancia máxima de 15 minutos a pie o en bicicleta desde cada hogar. En esta oportunidad, el especialista abordará también la noción del «territorio de los 30 minutos» para pensar la integración regional y la movilidad eficiente en ciudades en crecimiento.