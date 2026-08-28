GNL en Río Negro: El primer gasoducto dedicado del país consiguió un préstamo de US$ 900 millones

El gasoducto permitirá llevar el gas de Vaca Muerta hasta los barcos que lo licuarán para su exportación.

El primer proyecto para exportar gas natural licuado (GNL) desde la costa rionegrina, del consorcio Southern Energy, consiguió un préstamo internacional de 900 millones de dólares para financiar el que también será el primer gasoducto dedicado a la exportación de Argentina, el gasoducto San Matías.

La operación crediticia fue estructurada por los bancos Citi, J.P.Morgan, Santander e Itaú, y permitirá financiar la construcción del gasoducto que unirá el corazón de Vaca Muerta con la costa rionegrina, en concreto con la zona de Fuerte Argentino en donde funcionarán dos barcos encargados de licuar el gas.

La modalidad del préstamo es de Project Finance, es decir que es el financiamiento directo para la obra del gasoducto que se estima en un total de 1.300 millones de dólares, con lo cual los restantes 400 millones de dólares se conformarán con aportes de capital de los accionistas.

Los consorcios Southern Energy (SESA) y San Matias Pipeline (SMP) son dos formas societarias creadas como requisito para acceder al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que ya tienen aprobado, pero ambas sociedad están integradas por las mismas empresas PAE (30%), YPF (25%), Pampa Energía (20%), Harbour Energy (15%) y Golar LNG (10%).

Según detallaron, la financiación lograda fue estructurada a 7 años de plazo, con 3 años de gracia por los bancos Citi, J.P.Morgan, Santander e Itaú, quienes integran el sindicato de bancos conjuntamente con BBVA, Bladex, Barclays, ICBC y Bank of China. La estructura del préstamo se sustenta en los flujos de fondos futuros del proyecto respaldados por contratos de transporte de largo plazo.

El proyecto integral contempla que en junio del año que viene arribe a la costa rionegrina el primer barco licuefactor, el Hilli Episeyo, con la previsión de que las exportaciones de GNL comiencen en el último trimestre de ese año.

Un año después, arribará el segundo barco, el MK II que ya fue rebautizado como «Esperanza» y que llevará la capacidad total de licuefacción a los 6 millones de toneladas anuales. Para poder hacer frente a esa capacidad es que el gasoducto San Matías deberá estar terminado, recorriendo 472 kilómetros y con una capacidad de transportar hasta 27 millones de metros cúbicos de gas natural por día.

El ducto está previsto que comience a ser construido este mes de forma de estar completado a mediados de 2028, y estará a cargo del consorcio SICIM – Víctor Contreras en lo que hace a la construcción del gasoducto, mientras que Oilfield Production Services (OPS) construirá la planta compresora de Allen.

El proyecto prevé además de la obra del gasoducto inversiones superiores a los 15.000 millones de dólares a lo largo de 20 años y exportaciones por 20.000 millones de dólares entre 2027 y 2035.