Arquitectura, género y ciudades para 100 años: los ejes centrales que marcan el inicio de ADN Neuquén 2026

Con una amplia convocatoria de profesionales, estudiantes e interesados, abrió sus puertas en el Centro de Convenciones Domuyo la Expo ADN Neuquén 2026, la primera exposición de arquitectura, arte y diseño de la Patagonia. Organizada por el Colegio de Arquitectos de Neuquén, la propuesta busca ser una vidriera del talento local y un espacio de debate sobre el crecimiento urbano en el contexto que atraviesa la provincia.

«Lo estamos viviendo felices porque la repercusión que está habiendo está buenísima. Lo que queríamos era eso: que el que venga se sienta festejado, mimado, cómodo y que vea cosas lindas. Y eso es lo que está pasando”, expresó María Paula Polich, presidenta del Colegio de Arquitectos de Neuquén.

ADN Neuquén 2026 reunió a profesionales, estudiantes y referentes de la arquitectura, el arte y el diseño en el Centro de Convenciones Domuyo. Fotos gentileza.

El evento propone un punto de encuentro entre los profesionales y las empresas proveedoras del sector que acompañan el desarrollo de las obras diarias en la región. Además de las áreas de stands y espacios interactivos, la exposición destaca por un ciclo de conferencias con referentes locales e internacional.

«Queremos poner sobre la mesa una intelectualidad que a veces falta. Neuquén es convocante por la situación que vive. Un amigo arquitecto urbanista me dijo un día: ‘Vaca Muerta les va a pasar, depende de ustedes cómo quieran que les pase, si bien o mal’. Eso me quedó grabado, porque si ponemos el caballo delante del carro y hacemos que las mejores cosas pasen, va a estar buenísimo”, enfatizó Polich.

Urbanismo, género y accesibilidad

Una de las disertaciones principales del primer día estuvo a cargo de la Dra. Natalia Paola Czytajlo, investigadora del Conicet y especialista en urbanismo de género, quien propuso interpelar los modelos tradicionales de planificación urbana para construir espacios más inclusivos y diversos.

Uno de los puntos principales fue la necesidad de incorporar la noción de interdependencia y las redes de cuidado en el diseño de las calles, la movilidad y los espacios públicos. «Todas las personas en algún momento de la vida necesitamos el cuidado de otra persona. No siempre las ciudades nos cuidan ni nos permiten cuidar. Por eso, el urbanismo con perspectiva de género visibiliza las desigualdades materiales y simbólicas, preguntándose quiénes usan los territorios y quiénes quedan afuera”, detalló la especialista.

La primera Expo ADN Neuquén abrió un espacio de encuentro para debatir sobre arquitectura, diseño y el futuro de las ciudades patagónicas. Foto gentileza.

Por su parte, la arquitecta Viviana De Lucca planteó una mirada crítica sobre la accesibilidad y el envejecimiento poblacional, desafiando los prejuicios vinculados a la longevidad y lo construido. «Seguimos creyendo que la persona es la que tiene la dificultad y no el espacio. Y seguimos culpando a la trayectoria del tiempo. Los adolescentes que están hoy aquí van a pasar los 90 años y muchos van a vivir 100 años. Si hoy se les hace difícil a los 70, imagínense 30 años más. ¿Cómo va a suceder la vida en esos contextos?”, expuso.

La arquitecta señaló: “En América Latina no podemos hablar de vejez, tenemos que hablar de vejeces, en plural. A medida que vamos creciendo, la diversidad corporal nos hace cada vez más singulares». Así aseguró: «El desafío como proyectistas es trabajar la accesibilidad tanto en la ciudad formal como en la informal. Tenemos que pensar criterios que realmente nos aporten herramientas para generar transformación».

Encuentro entre estudiantes, profesionales y público general

Los pasillos y salas del Domuyo reflejaron el interés que despertó la propuesta, abarcando desde jóvenes estudiantes en busca de definición vocacional hasta profesionales matriculadas en busca de actualización. «Vine con la escuela porque justo estoy buscando la carrera en la que voy a seguir y me interesa Diseño. Hay muchas cosas que no se ven acá en Neuquén y esto está bueno», compartió Xiomara.

Por otro lado, para las arquitectas locales la expo representa una plataforma clave para debatir aspectos conceptuales del desarrollo regional: «Vinimos en búsqueda de nuevas charlas, nuevos conocimientos. Está buenísimo esto de poder siempre aprender algo nuevo, ver distintas perspectivas sobre temas que tal vez no se suelen tocar mucho», expuso Ayelén.

La expo busca vincular al sector profesional con empresas y proveedores que participan del desarrollo de la región. Foto gentileza.

Guillermina agregó: «Nos parece algo importante para seguir adquiriendo conocimientos y abriendo la cabeza. Este tipo de eventos te permite conocer gente relacionada al diseño, la arquitectura y el arte. Ojalá que siga».

La Expo ADN Neuquén 2026 continuará desarrollándose durante todo el fin de semana con entrada libre y gratuita con registro previo, consolidándose como una cita para pensar la identidad, la infraestructura y el futuro del hábitat en la Patagonia.