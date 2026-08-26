Murió Ruben Rada a los 83 años: las causas de su muerte y el legado musical que continúa en sus hijos

El músico y cantautor uruguayo Ruben Rada murió este miércoles a los 83 años, luego de pasar un mes bajo tratamiento médico por una neumonía y sus complicaciones. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado en el que despidieron al artista.

“Con muchísimo dolor les comunicamos que hoy miércoles 26 de agosto a las 15:30 hs. se fue y ahora descansa en paz nuestro querido esposo, padre y abuelo, después de pelear un mes contra una neumonía y sus complicaciones”, expresaron sus familiares.

El comunicado también agradeció las muestras de afecto recibidas y destacó el trabajo del equipo médico que lo acompañó durante su internación.

“Gracias a todos por los mensajes de preocupación y el amor de hoy y siempre. Infinitas gracias al equipo profesional que hizo todo lo posible y más”, agregaron.

Los antecedentes médicos y su última internación

De acuerdo con la información difundida, el desenlace se produjo luego de varias semanas bajo estricto cuidado médico. Su estado de salud era delicado y, durante las últimas horas, su cuadro se agravó de manera irreversible.

Aunque Rada mantuvo una intensa actividad y una gran vitalidad sobre los escenarios durante gran parte de su vida, en los últimos años había atravesado algunos problemas de salud.

En 2015 debió ser hospitalizado para someterse a una angioplastia coronaria, una intervención mínimamente invasiva utilizada para abrir arterias del corazón obstruidas o estrechas y restablecer el flujo sanguíneo.

Dos años después, en 2017, volvió a generar preocupación entre sus seguidores tras permanecer tres días internado por un severo pico de presión.

Los inicios del Negro Rada

Ruben Rada nació en 1943 y creció en la esquina montevideana de Tacuarembó e Isla de Flores. Durante su infancia soñó con convertirse en futbolista, aunque una tuberculosis terminó alejándolo de ese camino.

Se crió en una familia numerosa en la que la música también fue una forma de salir adelante, con una fuerte influencia de su madre. En su juventud asistía al club Aldea, donde interpretaba canciones de Los Plateros a capella y, según recordaba, lograba conseguir algunos platos de comida para compartir con su familia.

En su adolescencia, el comediante argentino radicado en Uruguay Cacho de la Cruz lo descubrió mientras realizaba imitaciones y cantaba en un club de bochas de Montevideo.

Fue entonces cuando lo alentó a incorporarse a la banda Los Hot Blowers, donde comenzó a utilizar el seudónimo Richie Silver. Aquella experiencia marcó el inicio de una trayectoria que terminaría convirtiéndolo en una de las figuras más importantes de la música uruguaya y rioplatense.

El legado que continúa en sus hijos

Además de su extensa carrera y su aporte a la música, Ruben Rada deja un legado que continúa a través de sus hijos Julieta, Lucila y Matías, quienes desarrollaron sus propios proyectos artísticos y musicales.

Junto a Julieta Rada, en la presentación del Rada – La Película.

La música fue un vínculo permanente dentro de la familia y Rada acompañó a sus hijos en distintos momentos de sus carreras. Esa relación permitió que su influencia artística trascendiera sus propias canciones y se trasladara a nuevas generaciones.

Su obra, marcada por el candombe, el rock, el jazz y otros géneros, dejó una huella fundamental en la cultura uruguaya. Ahora, con Julieta, Lucila y Matías llevando la música a distintos escenarios, parte de ese legado continuará vivo sobre los escenarios.