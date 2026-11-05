¿Una cucharadita de pimienta negra en el lavarropas? Para qué sirve el truco que promete cuidar la ropa oscura

La pimienta negra es uno de los condimentos más utilizados en la cocina, pero también se convirtió en protagonista de un curioso truco casero para lavar la ropa. La recomendación consiste en agregar una pequeña cantidad al lavarropas para evitar que las prendas oscuras pierdan intensidad y terminen con ese aspecto grisáceo que aparece después de muchos lavados.

El método ganó popularidad en las redes sociales porque promete una solución sencilla y económica para cuidar remeras, pantalones y otras prendas de colores intensos. Sin embargo, su efectividad no está demostrada científicamente y existen algunas precauciones que conviene conocer antes de probarlo.

¿Para qué sirve colocar pimienta negra en el lavarropas?

Quienes recomiendan este truco aseguran que la pimienta negra molida funciona como un abrasivo natural suave, capaz de ayudar a desprender pequeños restos de detergente que quedan adheridos a las fibras textiles.

Con el paso del tiempo, la acumulación de jabón y otros residuos puede hacer que las prendas oscuras se vean opacas, incluso cuando todavía conservan buena parte de su color original.

Según esta explicación, la pimienta ayudaría a retirar esos residuos durante el lavado y permitiría que los colores se vieran más intensos.

No obstante, no existen pruebas suficientes de que agregar pimienta al lavarropas permita conservar los pigmentos o recuperar el color perdido. Además, sus partículas podrían quedar atrapadas en algunas telas.

Cómo se utiliza la pimienta negra para lavar la ropa

El procedimiento que circula en redes sociales es sencillo:

Colocar las prendas oscuras dentro del tambor del lavarropas. Agregar una cucharadita de pimienta negra finamente molida. Incorporar el detergente habitual en la cantidad recomendada. Seleccionar un programa de lavado con agua fría, siempre que sea adecuado para las prendas. Completar el ciclo y comprobar que no hayan quedado residuos.

Es importante aclarar que este procedimiento es un truco popular y no una recomendación técnica comprobada. Antes de incorporar ingredientes ajenos a los productos de lavado, conviene consultar las indicaciones del fabricante del electrodoméstico.

Los cuidados que realmente ayudan a conservar el color de la ropa

Más allá de este método casero, existen hábitos sencillos que sí contribuyen a prolongar la vida útil de las prendas y mantener sus colores.

Lavar la ropa del revés: reduce el roce sobre la superficie visible de las telas.

reduce el roce sobre la superficie visible de las telas. Utilizar agua fría: ayuda a disminuir la pérdida de color en muchos tejidos.

ayuda a disminuir la pérdida de color en muchos tejidos. Evitar el exceso de detergente: impide que queden residuos blanquecinos después del lavado.

impide que queden residuos blanquecinos después del lavado. Separar las prendas oscuras de las claras: reduce el riesgo de transferencia de color.

reduce el riesgo de transferencia de color. Secar a la sombra: evita la exposición prolongada al sol, que puede favorecer la decoloración.

evita la exposición prolongada al sol, que puede favorecer la decoloración. No sobrecargar el lavarropas: permite que las prendas se muevan y se enjuaguen correctamente.

¿Conviene probar el truco de la pimienta negra?

Aunque se presenta como una alternativa económica para cuidar la ropa, la pimienta negra no reemplaza al detergente ni devuelve los pigmentos que una tela perdió por el uso.

Para conservar las prendas negras, azules o de colores intensos, lo más recomendable es elegir productos adecuados, respetar las etiquetas de cuidado y evitar temperaturas elevadas cuando no sean necesarias.

En definitiva, el secreto para que la ropa mantenga su aspecto original durante más tiempo podría estar menos relacionado con los ingredientes de la cocina y mucho más con los hábitos cotidianos de lavado y secado.