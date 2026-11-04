El método para afilar un cuchillo de cocina y conseguir que vuelva a cortar como antes

Un cuchillo que no corta bien puede convertirse en un problema cotidiano en la cocina. Ya sea para picar verduras, cortar carne o preparar una ensalada, utilizar una hoja desafilada obliga a ejercer más fuerza y aumenta las posibilidades de que el utensilio se resbale.

La buena noticia es que no siempre hace falta recurrir a un profesional para recuperar el filo. Con las herramientas adecuadas y algunos cuidados, es posible afilar un cuchillo de cocina en casa de manera sencilla y prolongar su vida útil.

El secreto está en mantener un ángulo constante durante el afilado y evitar los movimientos bruscos que pueden dañar la hoja.

Cómo afilar un cuchillo de cocina en casa: el método paso a paso

Una de las técnicas más utilizadas consiste en emplear una piedra de afilar, un accesorio diseñado para recuperar el filo mediante una abrasión controlada.

Para hacerlo correctamente, conviene seguir estos pasos:

Preparar la piedra: colocarla sobre una superficie firme y antideslizante. Si es una piedra de agua, humedecerla según las indicaciones del fabricante. Sostener el cuchillo con firmeza: mantener las manos alejadas del borde cortante y trabajar sin apuro. Buscar el ángulo adecuado: para muchos cuchillos de cocina se utiliza una inclinación aproximada de entre 15 y 20 grados por lado, aunque depende del modelo. Deslizar la hoja sobre la piedra: realizar movimientos suaves y uniformes, desde la base del filo hasta la punta. Repetir del otro lado: trabajar ambas caras de manera equilibrada, manteniendo la misma inclinación. Realizar el acabado: utilizar una superficie de grano más fino, si corresponde, para mejorar el filo. Limpiar y secar el cuchillo: retirar los residuos del afilado antes de volver a utilizarlo para preparar alimentos.

La clave no es aplicar mucha fuerza, sino mantener la inclinación y controlar cada movimiento.

¿Se puede afilar un cuchillo sin piedra?

Existen otros accesorios que permiten mantener o recuperar el filo de los cuchillos.

Uno de los más conocidos es la chaira, una barra de acero o cerámica que se utiliza habitualmente en cocinas profesionales.

Sin embargo, es importante conocer una diferencia: una chaira de acero convencional sirve principalmente para alinear el filo, mientras que una piedra abrasiva permite retirar una pequeña cantidad de metal y formar un borde cortante nuevo.

También existen afiladores manuales con ranuras que resultan prácticos para el uso doméstico. En estos casos, es fundamental comprobar que sean compatibles con el tipo de cuchillo y seguir las instrucciones del fabricante.

Aunque circulan trucos caseros que proponen utilizar tazas de cerámica o superficies improvisadas, estos métodos pueden dañar la hoja o provocar accidentes si no se realizan correctamente.

Por eso, lo más recomendable es utilizar herramientas específicas.

El error más común al afilar un cuchillo de cocina

Uno de los errores más frecuentes es cambiar constantemente el ángulo de inclinación mientras se desliza la hoja.

Esto puede producir un filo irregular y hacer que el cuchillo pierda rápidamente su capacidad de corte.

Otros errores habituales son:

Ejercer demasiada presión: puede desgastar la hoja innecesariamente.

puede desgastar la hoja innecesariamente. Afilar sobre una superficie inestable: aumenta el riesgo de accidentes.

aumenta el riesgo de accidentes. Utilizar herramientas inadecuadas: algunas pueden deteriorar el metal.

algunas pueden deteriorar el metal. No limpiar el cuchillo después del afilado: pueden quedar partículas abrasivas.

pueden quedar partículas abrasivas. Intentar afilar cuchillos dentados con una piedra convencional: requieren herramientas y técnicas específicas.

Cómo saber si un cuchillo necesita afilarse

Una señal evidente es que el cuchillo comienza a aplastar los alimentos en lugar de cortarlos limpiamente.

Por ejemplo, si al intentar cortar un tomate la hoja resbala sobre la piel o exige demasiada presión, es posible que haya perdido el filo.

También puede notarse al picar cebolla o cortar verduras de piel firme.

Para comprobar el resultado del afilado, se puede realizar un corte controlado sobre un alimento colocado en una tabla estable.

Nunca hay que pasar los dedos por el filo para comprobar si está afilado.

Cómo mantener los cuchillos afilados durante más tiempo

Además de afilarlos cuando sea necesario, algunos hábitos ayudan a conservarlos en mejores condiciones.

Lo ideal es utilizar tablas de madera o plástico aptas para cocina, evitando cortar directamente sobre vidrio, mármol o cerámica, porque son superficies que pueden desgastar el filo.

También conviene lavar los cuchillos a mano, secarlos inmediatamente y guardarlos de manera que las hojas no golpeen otros utensilios.

Un cuchillo bien mantenido permite realizar cortes más precisos y requiere menos esfuerzo, aunque siempre debe manipularse con atención.

Con una herramienta adecuada y una técnica controlada, recuperar el filo en casa puede convertirse en una tarea sencilla de mantenimiento de los utensilios de cocina.