Vaquitas caseras de chocolate: cómo hacer este clásico dulce con pocos ingredientes

Si buscás una receta fácil para preparar algo rico en casa, estas vaquitas caseras de chocolate son una excelente opción. Se pueden hacer con pocos ingredientes, no requieren técnicas complicadas y son ideales para acompañar el café, el mate o una merienda.

Ingredientes

200 gramos de chocolate con leche o semiamargo

100 gramos de dulce de leche

50 gramos de galletitas dulces

30 gramos de manteca

Chocolate blanco para decorar, opcional

Cómo hacer vaquitas caseras paso a paso

1. Derretir el chocolate

Cortá el chocolate en trozos y derretilo a baño María o en el microondas en intervalos cortos, mezclando entre cada uno para evitar que se queme.

2. Preparar la base

Triturá las galletitas hasta obtener una textura similar a la de una arena gruesa. Mezclalas con la manteca derretida hasta formar una preparación húmeda.

3. Armar las vaquitas

Colocá pequeñas porciones de la mezcla de galletitas en moldes de silicona o sobre una placa con papel manteca. Presioná suavemente para formar la base.

4. Agregar el dulce de leche

Colocá una pequeña cantidad de dulce de leche sobre cada base, sin llegar demasiado a los bordes.

5. Cubrir con chocolate

Volcá el chocolate derretido por encima y alisá la superficie con una cuchara o espátula.

6. Llevar a la heladera

Refrigerá durante aproximadamente 1 hora, hasta que el chocolate esté completamente firme.

7. Decorar

Para darles un aspecto más parecido a las clásicas vaquitas, podés hacer pequeños detalles con chocolate blanco una vez que estén firmes.

Un dulce fácil para preparar en casa

La clave de esta receta está en trabajar con el chocolate a una temperatura moderada y dejar que las vaquitas se enfríen bien antes de desmoldarlas. También podés reemplazar el chocolate con leche por chocolate semiamargo si preferís un sabor menos dulce.

Una vez listas, se conservan en un recipiente hermético en la heladera y son una opción práctica para tener algo dulce casero siempre a mano.