Flan sin caramelo al microondas: la receta fácil que se prepara en pocos minutos

Hay recetas que se convierten en grandes aliadas cuando se busca algo dulce sin pasar demasiado tiempo en la cocina. El flan es una de ellas, y esta versión sin caramelo y hecha en el microondas simplifica todavía más la preparación.

Con huevos, leche, azúcar y esencia de vainilla se puede conseguir un postre suave y cremoso, ideal para servir después del almuerzo o la cena. Además, al no llevar caramelo, se evita uno de los pasos que más tiempo puede llevar de la receta tradicional.

Ingredientes para el flan

2 huevos

250 ml de leche

3 cucharadas de azúcar

1 cucharadita de esencia de vainilla

Cómo hacer flan sin caramelo en el microondas

Batir los huevos. Colocar los huevos en un recipiente y batirlos suavemente hasta integrar las claras y las yemas, evitando generar demasiada espuma. Agregar la leche. Incorporar la leche, el azúcar y la esencia de vainilla. Mezclar hasta que el azúcar se disuelva. Preparar el molde. Verter la preparación en un recipiente apto para microondas, preferentemente de vidrio o silicona. Cocinar. Llevar al microondas a potencia media durante aproximadamente 4 a 6 minutos. El tiempo puede variar según la potencia del aparato. Controlar el punto. El flan estará listo cuando los bordes estén firmes y el centro todavía tenga un leve movimiento. No conviene cocinarlo de más porque puede quedar seco o con una textura demasiado firme. Dejar enfriar. Retirar con cuidado y dejar que baje la temperatura antes de llevarlo a la heladera. Refrigerar. Dejar enfriar durante al menos una hora para que termine de tomar consistencia.

El truco para que quede cremoso

La clave está en no cocinar el flan a máxima potencia ni durante demasiado tiempo. Una cocción más suave ayuda a conseguir una textura uniforme y evita que el huevo se cocine de golpe.

También es importante dejar reposar el flan una vez terminado: aunque al salir del microondas parezca ligeramente blando en el centro, se afirma al enfriarse.

¿Se puede hacer con otro sabor?

Sí. La esencia de vainilla puede reemplazarse por ralladura de limón o naranja, siempre utilizando solamente la parte exterior de la cáscara para evitar el sabor amargo.

También se puede servir acompañado con frutas frescas, dulce de leche, crema o simplemente frío y solo.