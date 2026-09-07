El buque 100% eléctrico más grande del mundo ya está en el Mar Argentino y se acerca al Río de la Plata

China Zorrilla dejó atrás una de las etapas más extensas de su traslado y ahora avanza hacia su destino final. Foto: Buquebus.

El buque 100% eléctrico más grande del mundo, «China Zorrilla», completó una nueva etapa de su extensa travesía hacia Argentina tras cruzar el Estrecho de Magallanes y adentrarse en el Mar Argentino.

La embarcación fue construida por el astillero australiano Incat Tasmania para Buquebus, empresa de transportes fluviales y terrestres que conecta a Argentina y Uruguay. Partió desde Australia a comienzos de agosto y continúa ahora su recorrido hacia el Río de la Plata, donde será incorporada al servicio que une ambos países.

Buquebus confirmó el avance de la travesía luego del cruce del Estrecho de Magallanes, uno de los principales hitos del traslado del ferry hacia Sudamérica. La compañía señaló que el buque encara así la última etapa de su viaje hasta el Río de la Plata.

Su traslado comenzó en Tasmania a bordo del buque de transporte pesado Black Marlin, que llevó al ferry durante parte del trayecto hasta Sudamérica. Se trata de un buque carguero de gran porte perteneciente a la categoría heavy-lift, que recorrió miles de kilómetros con el China Zorrilla asegurado sobre su cubierta.

Según la información difundida por Incat Tasmania, el tránsito desde Australia hasta Sudamérica fue estimado inicialmente en alrededor de 40 días. Una vez completado el traslado y descargado el ferry, comenzarán las tareas necesarias para su puesta en servicio.

La llegada del China Zorrilla forma parte del proyecto de Buquebus para incorporar una nueva embarcación a su operación entre Argentina y Uruguay. El ferry está destinado a cubrir el corredor del Río de la Plata y se espera que su incorporación permita ampliar la capacidad de transporte de pasajeros entre ambas orillas.

Con el cruce del Estrecho de Magallanes ya concretado, la embarcación dejó atrás una de las etapas más extensas de su traslado y ahora avanza hacia su destino final.

China Zorrilla: el gigante eléctrico que conectará dos países

El China Zorrilla fue bautizado en homenaje la famosa actriz uruguaya, y con 130 metros de eslora se posiciona como el buque eléctrico más grande del mundo dentro de su categoría. Es el único de su tipo que cuenta con la capacidad de operar exclusivamente con energía almacenada en baterías a gran escala.

Su sistema de propulsión está alimentado por más de 5.000 baterías, que en conjunto alcanzan una capacidad instalada de 40 megavatios-hora (MWh). De esta manera el buque podrá cruzar el Río de la Plata sin usar combustibles fósiles, lo que permite reducir la huella ambiental del transporte fluvial entre Argentina y Uruguay.

Tiene la capacidad de transportar alrededor de 2.100 pasajeros y 225 vehículos. El trayecto Colonia del Sacramento-Buenos Aires, de aproximadamente 50 kilómetros, suele completarse en un poco más de una hora.