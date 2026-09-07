A 30 años de la muerte de Gilda: del ícono de la bailanta a su transformación como una «santa pagana»

La lluvia caía copiosa sobre el kilómetro 129 de la Ruta Nacional 12, en la provincia de Entre Ríos. Era el atardecer del 7 de septiembre de 1996 y el micro que trasladaba a la banda hacia la localidad de Chajarí avanzaba en la penumbra. En cuestión de segundos, un camión intentó una maniobra imposible en una curva y el impacto frontal fue inevitable.

Entre los hierros retorcidos de ese choque, que se cobró un total de siete vidas, quedó el cuerpo de Miriam Alejandra Bianchi. Tenía solo 34 años y estaba a un paso de alcanzar la masividad absoluta bajo el nombre que la haría eterna: Gilda.

A tres décadas exactas de aquella noche fatídica, su figura escaló hacia una dimensión mística. Pasó de ser la promesa indiscutida de la movida tropical a convertirse en un mito popular, una verdadera «santa pagana» a la que millones de fieles le rezan, le piden milagros y le rinden tributo diario a la vera de la ruta.

Un aviso clasificado y la revolución silenciosa

Antes de los brillos, los escenarios y las giras agotadoras, existió una maestra jardinera de Villa Devoto atrapada en un matrimonio en crisis. Empujada por la necesidad económica y el deseo de cumplir un sueño postergado, respondió a un aviso en los clasificados del diario Clarín que buscaba una voz femenina para un grupo musical.

Ese casting la cruzó con el músico Toti Giménez, quien se convertiría en su socio, mánager y compañero de vida. Juntos se abrieron paso en una industria sumamente hostil. A principios de los noventa, la cumbia era un territorio dominado por voces masculinas y la hipersexualización de la mujer. Gilda pateó el tablero:

Imagen diferente: propuso una estética sensual pero no cosificada, cantando con una voz dulce que contrastaba con el ritmo frenético de la época.

propuso una estética sensual pero no cosificada, cantando con una voz dulce que contrastaba con el ritmo frenético de la época. Letras de par a par: le habló directamente a las mujeres de barrio, contando historias de desamor, valentía y lucha.

le habló directamente a las mujeres de barrio, contando historias de desamor, valentía y lucha. Fuerza interior: “La vida no siempre regala. Los demás tenemos que luchar con uñas y dientes… Moraleja: nunca bajar los brazos”, escribió en su diario íntimo en 1994, revelando lo que costaba ganarse el respeto del ambiente.

El santuario de la Ruta 12 y las canciones de cancha

En vida, Gilda solía preguntar ansiosa cuándo se volvería verdaderamente popular. La respuesta de su entorno fue profética: “Cuando canten tus canciones en la cancha”.

Tras su trágica muerte, sus temas no solo coparon las tribunas de todo el país y de Sudamérica, sino que acumulan hoy cientos de millones de reproducciones en las plataformas digitales. Entre sus himnos inmortales destacan:

No me arrepiento de este amor

Fuiste

Se me ha perdido un corazón

Corazón Valiente

El lugar exacto del accidente en Entre Ríos se transformó espontáneamente en un santuario popular. Hoy, a 30 años, el micro destruido sigue allí, rodeado de flores, vestidos, cartas de agradecimiento, muletas de quienes aseguran haber sido curados por ella y oraciones que mantienen vivo el milagro de la mujer que cambió la cumbia para siempre.