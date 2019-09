Teté Coustarot será la principal expositora de las charlas TEDx

Las charlas TEDxBariloche, que van por su quinta edición, tendrán este año nueve oradores, entre los que se destaca la comunicadora y ex modelo roquense Teté Coustarot, quien hablará sobre “la independencia económica como propulsora de la libertad”.

La lista difundida ayer martes por la organización incluye también a la doctora en física, Karen Hallberg, quien recibió este año el premio internacional Lóreal Unesco por la Mujer en Ciencia. Su tema será “aprender de una nueva manera”.

Otro expositor el instructor de esquí con discapacidad Germán Vega, quien contará su experiencia personal de superación y “cómo adaptarse al cambio le salvó la vida”.

Como en otras ediciones la charla volverá a realizarse en el hotel Llao Llao, el sábado a las 14.30. Las entradas son gratuitas y se asignan por sorteo. En el auditorio entran unas 350 personas y hubo más de 2.000 interesados. Es un evento gratuito, pero hay que anotarse.Para quienes no puedan acceder el encuentro también será difundido por streaming.

La grilla de expositores se completa con el médico Roberto Vitale -especialista en naturismo, nutrición y fitoterapia-, la partera Adriana Casas y el fotógrafo Diego Ortiz Mijica, quien hablará sobre “la mirada prestada”.

Pasará también por el escenario Rafael Maino, residente en península San Pedro, quien cultiva en su particular jardín unas 200 variedades de rosas antiguas. Su charla “invitará a conservar la belleza para mejorar y cuidar el mundo”.

La lista incluye además al artista Javier Fabris (expondrá sobre cómo “deconstruir las formas modernas del engaño”) y al periodista, escritor e ilustrador Leo Batic, de amplia experiencia en producción de guiones y comics para Marvel DC, Warner y Disney.

Las charlas TEDx siguen una pauta puntillosamenta reglamentada, con origen en Estados Unidos. Incluyen un especial cuidado en la selección y la variedad de los oradores, que son “coacheados” durante meses hasta convencer a los organizadores.

Una ong “sin fines de lucro” se encarga de habilitar y controlar a los licenciatarios de dstintos paíes, que deben ceñirse al formato original. La sigla TED surgió de las palabras Technología, Entertainent y Design. Una de las consignas básicas es la variedad (siempre suele haber temas médicos, arte, ciencias y algo de autoayuda) y otra es la de asegurar el acceso del público a “ideas inspiradoras