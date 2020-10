Tevé: Mex Urtizberea intentará descubrir "de qué cosas se ríe el país"

El actor Mex Urtizberea conducirá desde este viernes y todos los viernes a las 22.30 por la Televisión Pública "Humor argentino", programa creado por Pedro Saborido que presentará un catálogo federal de artistas consagrados y emergentes con el que intentarán descubrir "de qué cosas se ríe el país".

"Uno sabe que el cordobés tiene características burlonas, ácidas; que el santiagueño también, y que según las regiones y climas hay distintas formas de hacer humor", contó Mex Urtizberea a Télam sobre el envío que comenzará este viernes con Malena Pichot y el "Negro" Álvarez como invitados.

Me parece un buen momento para indagar en qué cosas nos divierten en vez de estar viendo todo el tiempo números de muertos e infectados". Mex Urtizberea.

El también músico tiene una larga trayectoria en los medios ligada al humor; desde su participación en los 90 de los ciclos "De la cabeza" y "Cha Cha Cha", la conducción de "Magazine For Fai", su rol como panelista en programas como "RSM" o "Pura Química" o incontables personajes en tiras como "Graduados" o "Los exitosos Pells", Urtizberea siempre contribuye a dibujar una sonrisa en el público.

"Están las copleras de la Quebrada de Humahuaca que hacen desafíos entre ellas donde se dicen barbaridades y me muero de risa, y también las payadoras extraordinarias que improvisan tipo riña de gallos en Salta y Jujuy", inventarió Mex, consultado sobre la posibilidad de descubrir a través del programa la existencia de un humor "regional".

Durante una hora, el envío ideado por Saborido ("Peter Capusotto y sus videos") incluirá chistes, videos, material de archivo y de redes creado por humoristas de todas las geografías locales, épocas y plataformas.

"Me parece un buen momento para indagar en qué cosas nos divierten en vez de estar viendo todo el tiempo números de muertos e infectados", resaltó Urtizberea quien, condicionado por la pandemia, solo graba los copetes en estudio bajo estricto protocolo, mientras que las entrevistas se resuelven de manera virtual.

"El humor cambió muchísimo en el último tiempo, sobre todo el picaresco tipo 'Rompeportones', que ya no va". Mex Urtizberea.

"En el archivo -agregó- estamos recuperando joyas como "El Palacio de la Risa" con Antonio Gasalla, Alejandro Urdapilleta y Humberto Tortonese, y otros sketches que están buenísimos y que se hicieron en el país".

Buceando en ese catálogo Mex resaltó que "el humor cambió muchísimo en el último tiempo, sobre todo el picaresco tipo 'Rompeportones', que ya no va".

"A veces -agregó- veo canal Volver y digo 'qué raro esto', son cosas del siglo pasado y más allá de que haya mucha gente a la que todavía le cuesta adaptarse o no le molesta ese humor, los límites siguen cambiando y hay cosas que directamente sería imposibles pasarlas hoy".

P: ¿Por qué creés que hoy no hay humor dentro de la grilla televisiva?

R: Porque el humor aparece, colado, en todos los demás programas, hasta en los noticieros. Antes había cinco programas con cinco elencos tremendos pero las cosas cambian, hay otros presupuestos, otras demandas y otras plataformas como las redes sociales.

P: ¿Qué posibilidades encontraste ahí como artista?

R: A mí me costó, me insistió mi hija Violeta que hiciera algo en redes (en su Instagram @mexurtizberea) y como yo cocino me dio la idea de hacer recetas, así que empecé a armar un personaje que da afirmaciones que nadie le pregunta y descubre cosas estúpidas que me divierte hacer. Y después los miércoles a la noche estoy haciendo entrevistas con distintos personajes porque siento que es momento de hablar y escuchar para correrse un poco de todo lo que está pasando, que es horrible.

P: Como artista, ¿cómo imaginás el futuro laboral?

R: Trato de pensar lo peor: que voy a vivir así. Eso me tranquiliza. Y pienso que voy a hacer cosas desde casa, que es hermosa y tiene jardín, y empiezo a encontrar un mundo nuevo de trabajo con estos bordes. Le iremos buscando la forma pero, por un tiempo, habrá cosas que se perderán.

Agencia Télam