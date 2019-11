The Driver Era llega a la Argentina en junio

The Driver Era, el dúo musical alternativo de los hermanos Rocky y Ross Lynch, llega por primera vez a la Argentina el 25 de junio de 2020 y se presentará en el Teatro Vorterix, producido por DF Entertainment y presentado por Flow Music Experience.

Los hermanos Lynch escriben, interpretan y producen todas sus canciones; su música estilísticamente impredecible interpreta una asociación romántica con una constante búsqueda del movimiento. La banda lanzó su álbum debut X en junio de este año, y acaba de lanzar dos nuevas canciones, "A Kiss" y "Forever Always".

Con grandes temas y una increíble producción, canciones como "Feel You Now" y "Low" muestran la musicalidad que Ross y Rocky han perfeccionado a lo largo de los años en su banda R5. Fue durante la última gira mundial de esa banda, donde los dos hermanos comenzaron a soñar con un nuevo proyecto, The Driver Era.

"Teníamos un montón de canciones que habíamos estado reuniendo por un tiempo", afirma Rocky Lynch. Aunque evitaron restringir su visión a cualquier sonido o estilo específico, el dúo estableció algunas intenciones firmes para la nueva banda: crear música sin limitaciones autoimpuestas y presionar siempre por la innovación musical.

Terminando con sus nuevas canciones y proyectando su primera gira mundial como The Driver Era, Ross Lynch se desempeña como un actor aclamado por la prensa (recientemente atrajo elogios por su papel principal en la película biográfica del asesino en serie My Friend Dahmer y actualmente protagoniza en Netflix las escalofriantes aventuras de Sabrina).

Tickets a la venta a partir de este miércoles a través de AllAccesss.com.ar y puntos de venta habilitados desde $3000 + Service Charge

Cuando no están creando activamente, el dúo de hermanos está escuchando mezclas y produciendo ideas de canciones, expandiendo constantemente lo que es posible en The Driver Era.