Tierno gesto de una niña de Maquinchao para ayudar a una vecina, víctima de un robo

La ternura y la sensibilidad de Antonella, una niña de 6 años, conmueve a la comunidad de Maquinchao.

Hace unos días una vecina de esta localidad extravió su billetera en la vía pública. En ella tenía la tarjeta de débito y la clave escrita en un papel, entre otra documentación, además de dinero en efectivo.

Maquinchao es una localidad en la que la mayoría de los vecinos se conocen. Pero, quien la encontró, lejos de devolvérsela, decidió acudir al único cajero automático que tiene la localidad y realizar varias extracciones de dinero.

La situación generó preocupacion en la víctima, una trabajadora del hospital “Dr. Orencio Callejas”, madre y único sostén de su familia.

Rápidamente, la triste noticia trascendió en la comunidad y, llegó a oídos de Antonella, por un comentario que hicieron sus padres en mientras compartían una comida.

Según señalaron algunos vecinos, el martes a la tarde noche, la niña se dirigió a su habitación, tomo de su alcancía sus ahorros y escribió una nota que decía: “vecinos, que malo que les hayan robado plata y por eso les traje plata. Era todo lo que tenía”, Anto. La nota incluyó también un tierno dibujo de una carita y tres corazones.

Sin dar pistas, Antonella se puso la campera, le pidió el celular a su papá, y luego de encender la linterna del dispositivo, alumbrándose en la oscura noche, caminó varios metros hasta la vivienda de la Andrea Pichifilo, una vecina del barrio.

Al llegar a su casa, dejó en la puerta la nota con un billete de cien pesos.

El noble gesto de la niña conmovió a la vecina quien rapidamente se lo hizo saber a la comunidad.

“Estoy triste porque nos robaron, pero no la actitud de la persona” señaló la vecina e hizo referencia a que a ella y a su hijo no les sobre la plata. “Pero llega una vecinita, Anto, y me deja en mi puerta esta notita que me hace llorar, pero de la ternura que me provoca y a la vez me da tranquilidad que hay personas que sí valen la pena. Gracias por el gesto, bella personita y también a tu familia porque ella esta detrás de ti inculcándote buenas acciones”.

El noble gesto de Antonella, inspiró también a poeta local a escribir un poema.