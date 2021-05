Todo lo que tenés que saber de Star+, la opción para adultos de Disney+

The Walt Disney Company anunció para el próximo 31 de agosto la llegada a Latinoamérica de Star+, su segunda plataforma de streaming en la región, con la que completará el servicio familiar de Disney+ con cine y series orientados a un público más adulto. La novedad es que también contará con eventos en vivo y programas de ESPN. El nuevo canal de The Walt Disney Company (Star+: conocido como Star Plus) será el único lugar en el que puedan encontrarse las 32 temporadas de "Los Simpson", que convivirán con películas de Marvel clasificadas para público mayor de edad como "Deadpool", "Deadpool 2", y "Logan". También habrá series originales para la región con figuras como Adrián Suar, Guillermo Francella, Benjamín Vicuña o la "China" Suárez.

Las máximas autoridades de Disney habían anunciado el lanzamiento de Star+ para "mediados de año", pero ayer el presidente ejecutivo de la cadena, Bob Iger, confirmó la nueva fecha. "Trasladar el lanzamiento a finales del verano (boreal) nos permite aprovechar un calendario deportivo sólido, que incluye el regreso de las ligas de fútbol europeas y la Premier League. Partidos definitorios para la destacada competencia regional de fútbol internacional (Copa Libertadores), junto con el grand slam de tenis (el US Open)", explicó Iger. Star+ será el siguiente paso en la carrera de Disney por disputar el segmento que hoy lidera Netflix con holgura: mientras que la casa del ratón Mickey reportó ayer que llegó a los 103,6 millones de suscriptores a nivel global en su plataforma Disney+ (mostrando una desaceleración en crecimiento con el que venía), el gigante del streaming cuenta ya con 208 millones.

Las extranjeras Amazon Prime Video, HBO GO, Paramount+, Apple TV+, Starzplay, Atresplayer Premium; las locales Cablevisión Flow, Cine.ar o Contar, y la venidera HBO Max (que llegará el mes próximo), conforman un segmento cada vez más poblado. La oferta complementaria de Disney+ y Star+ en la región promete sumar clientes para The Walt Disney Company. Además trascendió que al salir al mercado habrá valores promocionales al combinar las dos plataformas.

El catálogo de Star+ contará con una gran variedad de series y películas para todas las edades. Te adelantamos algunos de los títulos que podrás empezar a disfrutar a partir del 31 de agosto en Star+: Todas las temporadas, incluso las de estreno, de series como "This Is Us", "The Walking Dead", "American Horror Story", "Mayans M.C.", "Pose", "Outlander", "Genius" (de National Geographic), "Snowfall", "9-1-1", "S.W.A.T." y "The Resident", entre otras. Títulos icónicos como "Grey´s Anatomy", "24", "Homeland", "Modern Family", "Lost", "How I met your Mother", "The X Files" y "Prison Break". Producciones originales internacionales con elencos de renombre, como "Big Sky", "Love Victor", "Dollface", "A Teacher", "Rebel", "Helstrom", "Y: The Last Man", "Black Narcissus" y "Hip Hop Uncovered".

Comedias animadas, incluyendo todas las temporadas de "Los Simpson", "Padre de familia", "American Dad!", "Futurama", "Bob's Burgers", "Duncanville" y la nueva serie "Solar Opposites". En el apartado de los filmes, habrá tanto clásicos como de lanzamiento reciente en cines, como la multipremiada "Nomadland", "Judy" y "The Empty Man: El mensajero del último día"; éxitos de taquilla, como "Deadpool" y "Deadpool 2", "Logan", "Bohemian Rhapsody: La historia de Freddie Mercury", "El diablo viste a la moda" y "Jojo Rabbit"; colecciones de películas como "Alien", "Duro de Matar", "El Planeta de los Simios" y "Búsqueda Implacable".

Series argentinas y latinoamericanas ahora en desarrollo, como los dramas "Santa Evita", basada en la novela de Tomás Eloy Martínez, con Natalia Oreiro, Diego Velázquez y gran elenco; la mexicana "No fue mi culpa" y la nueva temporada de la brasileña "Impuros". Entre las series de comedia estará la mexicana "El galán" y "Los protectores", que ya había trascendido que está creada y dirigida por Marcos Carnevale, con protagónico de Adrián Suar, Gustavo Bermúdez y el colombiano Andrés Parra como tres representantes de fútbol al borde de la quiebra.Habrá series biográficas sobre la historia de Pancho Villa o del conductor televisivo y empresario brasileño Silvio Santos.

Entre las comedias dramáticas fue confirmada "Terapia alternativa", dirigida por Ana Katz y protagonizada por Carla Peterson, Benjamín Vicuña y Eugenia "China" Suárez; y "El encargado", en la que los cineastas Mariano Cohn y Gastón Duprat pondrán a Guillermo Francella en el rol de portero de edificio. A estos se sumarán también nuevas versiones de "Bios. Vidas que marcaron la tuya", una de ellas sobre Andrés Calamaro, y el thriller brasileño "Insania".

El gran atractivo para el público amante de los deportes estará sin dudas en el volumen de partidos y eventos en vivo: allí podrán verse ligas y campeonatos como la Conmebol Libertadores, la Premier League, LaLiga, MLB, NHL, rugby, tenis, golf, ciclismo, boxeo y MMA. Además estarán los noticieros de "SportsCenter" y series y documentales de la marca ESPN.