Tomas en Bariloche: ocuparon un predio en el este

Una nueva ocupación de tierras se produjo este domingo en horas de la mañana en un predio del barrio San Francisco IV, en el este de Bariloche. El secretario de Desarrollo Humano del municipio, Juan Pablo Ferrari, y el presidente del Instituto Municipal de Tierras y Viviendas, Javier Giménez, radicaron la denuncia y concurrieron al lugar para dialogar con los ocupantes.

“Nos dieron aviso los mismos referentes barriales. Al llegar, nos encontramos con unas 20 personas y el 80% eran jóvenes de 20 a 25 años. Decían que ellos habían estado en otras ocupaciones y sabían que si ocupaban, les terminaban dando soluciones. Muy raro todo”, resumió Ferrari.

En el sector, la gente había colocado postes y dos carpas. A pocos metros, varios vehículos estaban estacionados.

“Ese predio pertenecía a la familia González Lera pero está por cederlo al IPPV. Al lugar, se acercó el representante de una cooperativa para demostrar que están en pleno proceso de traspaso de esos lotes”, sostuvo Ferrari.

El clima fue tenso ya que hubo varios enfrentamientos entre los vecinos del barrio con los ocupantes.

Ferrari señaló que después de dos horas de diálogo, se logró firmar un acta donde acordaban abandonar el predio, reunirse este lunes a las 10 a fin de armar un listado de familias y necesidades.

“Estaban desarmando todo cuando recibieron un llamado de alguien que se identificó como José Rodríguez. Les dijo que se quedaran ahí, que no se muevan, que lo que les habíamos ofrecido era un mentira y que como estaba todo a nivel nacional, nadie les iba a decir nada. Escuchamos todo porque estaba en altavoz”, relató Ferrari.

Giménez consideró que “la movida ya estaba planificada. Los vecinos nos dijeron que los movimientos en el predio comenzaron el sábado. Ayer, en medio del diálogo con nosotros, hablaban constantemente con alguien que los asesoraba. Acá hay una cuestión de fondo”.

El diálogo se extendió por una hora más. El fiscal Tomás Soto les advirtió que de permanecer en el lugar, se les formularían cargos. Finalmente, los ocupantes desistieron, se subieron a varios autos y se marcharon.

“En ese momento, pasó una camioneta Ranger blanca provocando. La policía la detuvo, le pidió documentos, el conductor arrancó y arrastró a una agente como unos 20 metros. Los ocupantes se retiraron pero a las 21 me llaman nuevamente los referentes del barrio diciéndome que había llegado al lugar un tal Gabriel, que se presentaba como del Observatorio de Tierras y la gente volvió a ocupar”, contó el funcionario municipal.

Giménez confirmó que también hubo intentos de tomas en el barrio 400 Viviendas. “Se entiende la necesidad pero no la metodología. La gente tiene que entender que no quedan tierras fiscales que no tengan un destino. Todas las tierras municipales están otorgadas en preadjudicación”, dijo.