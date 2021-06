Torrico no arregla su contrato y los hinchas de San Lorenzo critican a la dirigencia

En los últimos años, San Lorenzo tiene más polémicas que equipos competitivos. Luego de tres actuaciones decepcionantes en Copa Libertadores, Sudamericana y torneo local, el pedido de licencia del presidente Marcelo Tinelli dejó acéfalo al club.

Asumió Horacio Arreceygor, que quedó en el máximo cargo y es la cara visible de la gestión. En medio de una profunda crisis económica general, de la que el Ciclón no está exento, su misión es depurar el plantel, que tiene contratos altos en varios jugadores que no han rendido.

Uno de los pocos que salvó la ropa en el semestre pasado (sino el único) es Sebastián Torrico. El histórico arquero, campeón de la Copa Libertadores en 2014 en el club, superó lesiones graves y se bancó todas. Le trajeron varios en su puesto que nunca rindieron y cuando lo llamaron fue fundamental.

Torrico, paradójicamente, tiene uno de los contratos más bajos del plantel. Por eso, a la hora de negociar, su representante pidió un aumento. “Estamos en negociaciones con Torrico. Hay una distancia grande entre lo que ofrecimos y lo que él pretende. Le ofrecimos un contrato que mejora sustancialmente el contrato que tiene actualmente y estamos con distancia todavía", declaró el presidente.

Ante esas afirmaciones, los hinchas de San Lorenzo explotaron en las redes sociales bancando a Torrico y criticando a la dirigencia.

En 9 años Nunca falto a entrenar y lo hace en doble turno, nunca la hizo difícil a la hora de renovar un contrato, nunca dijo una palabra desafortunada del club. Al revés, es un tipo disciplinado, agradecido y con sentido de pertenencia. Dirigentes sépanlo: Torrico NO se toca.

Torrico es buena persona, trabajador, solidario, no tiene un representante famoso que presione para hacerlo jugar, no hace lío en el vestuario, es buen compañero... Todas característica que no desconocen los dirigentes de #SanLorenzo, que son ventajeros que solo miran su ombligo