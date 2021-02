Toyota completó la gama de Hiace en Argentina

Toyota Argentina completó la gama de vehículos comerciales con el lanzamiento de dos nuevas versiones de su modelo Hiace: Commuter y Wagon. Estas versiones, importadas de Japón y destinadas al segmento de transporte de pasajeros, se suman a las presentadas en 2019.

Hiace Commuter es un vehículo comercial de transporte de pasajeros con una capacidad para 14 personas (13 pasajeros + conductor), versátil y eficiente, capaz de trasladar pasajeros de manera práctica. Ideal para el transporte de pasajeros urbanos e interurbanos como charters, transfers a hoteles o aeropuertos y/o turismo.

Hiace Wagon ofrece una capacidad para 10 personas (9 pasajeros + conductor) asegurando el máximo nivel de confort, exclusividad y seguridad para sus ocupantes. Cuenta con un gran equipamiento y prestaciones que lo hacen ideal para la industria del entretenimiento, turismo VIP, traslado de ejecutivos y embajadas, entre otros.

Las nuevas versiones de Toyota Hiace se destacan por 3 atributos principales: performance, confort de marcha y confiabilidad.

Ambas versiones están equipadas con el confiable conjunto motor-transmisión de Hilux, con una puesta a punto diferente, orientada al uso para el cual fueron concebidas. El motor Toyota 1GD se caracteriza por entregar potencia y torque de manera progresiva desde un bajo régimen de revoluciones. En la Hiace Wagon y Commuter entrega una potencia máxima de 163 CV a 3.600 rpm con un torque máximo de 420 Nm en el régimen entre 1.600 y 2.200 revoluciones por minuto. Estos valores permiten una excelente performance sin sobreexigir el motor, lo que además resulta en un optimizado consumo de combustible. Este motor está asociado a la eficiente transmisión automática de 6 velocidades con convertidor de par de Hilux, que maximiza el confort de marcha y cuenta con probada confiabilidad en aplicaciones comerciales.

Hiace Commuter.

Hiace está fabricada sobre una plataforma autoportante de estructura anular, que le confiere al vehículo una alta resistencia a la torsión que asegura un nivel de performance dinámica superior y durabilidad en todas las condiciones de carga.

La dirección hidráulica incorpora una electroválvula que permite tener una dirección asistida más liviana a baja velocidad, y más pesada al incrementarse la misma contribuyendo a la seguridad y estabilidad del vehículo.

El diseño de Hiace fue concebido para asegurar la simplicidad y funcionalidad del vehículo, transmitiendo una gran calidad percibida. Se destaca además un gran nivel de insonorización y ausencia de vibraciones, que se complementan con un buen nivel de especificaciones de confort.

Hiace Wagon y Commuter ingresan en el segmento del transporte de pasajeros con el mencionado respaldo de la marca Toyota, una garantía de 5 años o 150.000 kilómetros y la robustez de la plataforma y el tren motriz, que extienden el ciclo de operación del vehículo. Además, Hiace presenta un bajo consumo de combustible y un menor recambio de repuestos que minimizan los costos operativos del producto.

Dimensiones

La nueva propuesta de vehículos comerciales de Toyota Hiace posee las siguientes dimensiones:

• Hiace Commuter (largo 5.915 mm, ancho 1.950 mm, alto 2.280 mm) de 14 asientos (13+1).

• Hiace Wagon posee dimensiones más acotadas que Commuter (largo 5.300 mm, ancho 1.970 mm, alto 1.990 mm) al tratarse de un vehículo con una capacidad para 10 personas (9+1).

El tanque de combustible de ambas versiones es de 70 litros, el cual combinado con su bajo consumo proporciona una gran autonomía.

Diseño y equipamiento

• Commuter (13+1)

Siguiendo el legado de Hiace, con sus formas simples y limpias, el diseño de la nueva Commuter fue concebido para asegurar la funcionalidad, confiabilidad y robustez del vehículo ofreciendo comodidad y disfrute en cada viaje.

La nueva Hiace Commuter conjuga un diseño moderno y de imagen robusta priorizando la funcionalidad y ergonomía para orientar el vehículo al usuario.

Interior de la versión Commuter.

En el interior, el objetivo fue crear un espacio cómodo realzando la sensación de amplitud tanto para el conductor como para los pasajeros.

Commuter cuenta con cinco filas de asientos con capacidad para 13 pasajeros, más el conductor. La última fila de asientos es abatible y plegable para generar mayor espacio de carga en el caso que no se necesite usar esta fila.

Es un vehículo práctico y funcional para sus ocupantes, con amplios espacios para guardar objetos, bandejas portavasos, luces de cortesía LED (8) y puertos USB (6).

Además, se ha adoptado un sistema de aire acondicionado de alto rendimiento para lograr un ambiente confortable para todos sus ocupantes.

Para las plazas traseras se adoptó un panel de control donde se puede controlar el encendido/apagado y el ajuste de flujo de aire respecto del aire acondicionado y la calefacción.

Iluminación interior en Hiace Commuter.

En el habitáculo del conductor se destaca la excelente posición de manejo al contar con un volante regulable en altura y profundidad y un asiento regulable en altura y con ajuste longitudinal y reclinación de respaldo.

• Wagon (9+1)

Hiace Wagon expresa una imagen exclusiva y moderna para un vehículo destinado a cumplir con los más altos estándares de comodidad y prestaciones del segmento.

La gran parrilla del radiador con detalles cromados se fusiona con los faros delanteros Bi-LED, cuya forma se proyecta hacia los costados creando una presencia imponente.

Las llantas de 17 pulgadas, con neumáticos 235/60 R17 y acabado diamantado realzan su diseño premium.

En el interior de Wagon se destaca un ambiente elegante y lujoso, con una gran calidad de detalles y acabados en los materiales que lo componen.

Hiace Wagon.

Hiace Wagon presenta, en esta configuración, cuatro filas de asientos, todas revestidas en cuero natural y ecológico. Además, la segunda fila cuenta con dos asientos con regulación eléctrica, calefaccionados y soporte para piernas. La última fila de asientos se puede rebatir en la proporción 60/40 asegurando más espacio para guardar objetos en caso de que no se necesiten usar todas las filas.

La doble puerta de acceso lateral con apertura eléctrica, las manijas de sujeción y los amplios escalones iluminados, aseguran el fácil ascenso y descenso de los pasajeros.

En el habitáculo del conductor también se destacan la habitabilidad y la calidad de los materiales, que fueron cuidadosamente seleccionados para realzar la imagen de un vehículo exclusivo. El asiento del conductor regulable eléctricamente y el volante revestido en cuero con regulación en altura y profundidad hacen que la posición de manejo sea óptima.

Puesto de manejo y comandos de Hiace Wagon.

El audio con pantalla táctil de 7 pulgadas, cámara de retroceso, el espejo retrovisor con visión trasera digital con anti-encandilamiento automático, sensores de estacionamiento delanteros y traseros y el aire acondicionado con salidas y regulador digital para plazas traseras son algunas de las especificaciones en materia de confort y tecnología que presenta este vehículo.

Performance

Para esta sexta generación de Hiace se desarrolló una plataforma exclusivamente diseñada para aplicaciones intensivas de uso comercial, asociada a un tren motriz de probada confiabilidad y performance que comparte con la Toyota Hilux, con una puesta a punto diferente, enfocada exclusivamente para su uso.

El motor que equipa Hiace es el confiable Toyota 1GD de 2.8 litros de cilindrada (2.755 cc), con Turbo de Geometría Variable (TGV) e intercooler, de 4 cilindros en línea, 16 válvulas con doble árbol de levas a la cabeza, sistema de inyección directa Common-Rail D4-D y cadena de distribución; que entrega una potencia máxima de 163 CV y 420 Nm de torque máximo.

Datos 163 cv entrega el motor 1GD de 2.8 litros de cilindrada (2.755 cc), con Turbo de Geometría Variable (TGV) e intercooler. 5 años o 150.000 km recorridos es la garantía Toyota para los modelos Hiace.

El motor 1GD de Hiace posee un sistema denominado “Balance Shaft” -en español “eje de balanceo”-, que compensa las vibraciones naturales generadas por las fuerzas secundarias verticales propias de los motores de 4 cilindros en línea. Las fuerzas principales son las que corresponden a cada uno de los 4 tiempos del ciclo del motor y se balancean entre sí con el giro del cigüeñal. Las fuerzas secundarias son el resultado de los cambios de sentido en el movimiento del pistón en el pase de un ciclo al siguiente, siendo estas fuerzas verticales.

La distribución por cadena asegura un correcto funcionamiento del motor y un bajo costo de mantenimiento. Además, la detallada información de consumo provista por la computadora de abordo y el indicador de conducción “eco” hacen todavía más eficiente la condición de manejo.

El fácil acceso a los principales componentes y consumibles de mantenimiento del motor reducen los tiempos requeridos para realizar servicios de posventa, resultando en un costo competitivo.

Por su parte, la transmisión automática de 6 marchas con convertidor de par, de acople suave y preciso, reduce el estrés y fatiga del conductor en condiciones de tráfico intenso. Su probada eficiencia combinada con la gran elasticidad del motor, proporcionan un bajo consumo de combustible y aseguran excelentes prestaciones.

Otra ventaja de la transmisión automática radica en bajar los costos de mantenimiento, ya que se minimiza el desgaste de piezas mecánicas, como por ejemplo el embrague y sus partes relacionadas.

Confort de marcha

La nueva Hiace ofrece placer de conducción libre de estrés, gracias a un confort de marcha propio de un vehículo de pasajeros, en los cuales se destaca su estabilidad, facilidad de manejo y habitabilidad.

Butacas en la versión Wagon.

En cuanto a su estabilidad, la plataforma autoportante de estructura anular le confiere al vehículo una alta resistencia a la torsión que asegura un nivel de performance dinámica superior y durabilidad para las condiciones de uso comercial para la cual fue concebida. Además, posee una dirección hidráulica que proporciona una dureza progresiva al incrementarse la velocidad, lo que contribuye a la seguridad y estabilidad del vehículo.

En cuanto a la facilidad de manejo, la dirección hidráulica con asistencia variable simplifica las maniobras en espacios reducidos. Además de las virtudes de la dirección, la arquitectura del chasis optimiza el radio de giro (6 mts para la Wagon, 6,9 mts en la Commuter), haciendo de Hiace un vehículo sumamente maniobrable.

Con respecto a la habitabilidad podemos encontrar grandes virtudes. Una de éstas proviene de las mejoras adoptadas en la suspensión de cada vehículo.

En Commuter se implementaron mejoras en la suspensión trasera de eje rígido con elásticos longitudinales para lograr mínimas vibraciones y un andar más suave y confortable, sobre todo en la última fila de asientos.

En el caso de Hiace Wagon, se adoptó una suspensión trasera de eje rígido, de 4 brazos con barra estabilizadora que proporciona un andar confortable en cualquier situación de caminos.

Portón lateral para ingreso de pasajeros en Hiace Wagon.

La insonorización de Hiace es muy buena gracias a que el compartimento del motor se encuentra aislado de la cabina. Además, se incorporaron materiales fonoabsorbentes y silenciadores (cubiertas, láminas) dispuestos de manera estratégica a lo largo de la estructura, evitando así, las filtraciones del sonido exterior.

La disposición de espejos, ángulo de ventanas y parabrisas mejoran considerablemente el campo de visión. La ergonomía de los comandos, su operación natural e intuitiva y la excelente posición de manejo proveen una utilización cómoda e intuitiva de todas las funciones y capacidades necesarias para hacer más fácil el trabajo más intenso.

Todos estos atributos tienen como objetivo hacer de Hiace una herramienta de trabajo amigable y confortable, orientada a las personas, para facilitar la reducción de la fatiga y el cansancio de los pasajeros, mejorando la eficiencia, aumentando la seguridad durante el manejo y reduciendo el agotamiento físico y estrés.

Seguridad

La nueva Hiace posee en ambas versiones, una completa dotación de especificaciones de seguridad activa y pasiva.

En Commuter y Wagon podemos destacar:

• ABS con distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD)

• Asistente de frenado de emergencia (BA)

• Luces de frenado de emergencia (EBS)

• Faros antiniebla delanteros

• Control de tracción (TRC)

• Control de estabilidad (VSC)

• HAC (Asistente de arranque en pendientes)

• Airbags frontales (conductor y acompañantes)

En el caso de Commuter destacamos también la escotilla superior de emergencia diseñada para proporcionar una salida de escape en una situación de emergencia.

Hiace Wagon agrega airbags de rodilla (conductor), airbags laterales (x2) y de cortina (x2) (7 airbags en total). Además, se encuentra equipada con el sistema Toyota Safety Sense, un paquete de seguridad activa que incorpora un radar de ondas milimétricas que, combinado con una cámara monocular, pueden detectar una variedad de peligros y alertar al conductor para evitar o mitigar accidentes. Si bien sus componentes primarios (radar de ondas milimétricas y cámara monocular) son los mismos, sus características pueden variar según cada modelo y/o versión.

En el caso de Hiace Wagon el paquete de seguridad activa Toyota Safety Sense cuenta con: 1) Sistema de pre-colisión frontal (PCS), 2) Sistema de alerta de cambio de carril (LDA), 3) Control de velocidad crucero adaptativo (ACC)* y 4) Sistema de luces altas automáticas (AHB).

1) Sistema de pre-colisión frontal (PCS):

Este sistema puede detectar vehículos automotores que circulan por delante en las calles y autopistas. Si el sistema detecta la posibilidad de una colisión, alertará al conductor mediante avisos sonoros y visuales. Si el conductor responde y aplica el freno suavemente, el sistema activará la asistencia de frenado (Brake Assist) para incrementar el poder de frenado y así evitar o mitigar el accidente. Si ante esta situación, el conductor no aplica los frenos, el sistema aplicaría los frenos de emergencia para evitar o mitigar un posible accidente.

2) Sistema de alerta de cambio de carril (LDA): Este sistema puede alertar al conductor cuando el vehículo se desvía involuntariamente de su carril. Utiliza la cámara monocular para detectar la posición del vehículo en relación a las marcas del carril. Si el vehículo comienza a desviarse del mismo sin la previa activación de la señal de giro, el sistema puede advertir al conductor con una alerta auditiva. Adicionalmente, en el caso de Wagon, el sistema puede aplicar una pequeña vibración en el volante. En ningún caso el sistema de alerta de cambio de carril (LDA) corregirá la trayectoria del vehículo.

3) Control de velocidad crucero adaptativo (ACC):

Es un sistema similar al “control de velocidad crucero” que permite conducir a una velocidad constante predeterminada. Además de cumplir con esta función, el ACC, puede detectar vehículos en el camino, calcular su distancia y ajustar la velocidad automáticamente con el radar de ondas milimétricas y la cámara monocular para ayudar a mantener una distancia segura entre los vehículos.

4) Sistema de luces altas automáticas (AHB)*

El sistema de Luces Altas Automáticas está diseñado para ayudar al conductor a incrementar la visibilidad en la noche gracias al uso frecuente de las luces altas sin distraer a otros conductores. La cámara monocular detecta las luces delanteras de vehículos que se aproximan y las luces traseras de los vehículos que circulan por delante. Al detectarlas, el sistema cambia automáticamente entre las luces altas y bajas consecuentemente.

Es importante resaltar que estos sistemas están diseñados para asistir al conductor y no para sustituirlo.

* Toyota Safety Sense, integra diferentes sistemas de seguridad activa que pueden variar según cada modelo y/o versión. A su vez, estos sistemas están diseñados para asistir al conductor, no para sustituirlo. El conductor debe mantener en todo momento el control de su vehículo y es responsable de su conducción, por cuanto este sistema no remplaza la conducción segura. El correcto funcionamiento del Toyota Safety Sense depende de muchos factores incluyendo las condiciones del camino, el clima y el vehículo, razón por la cual el/los sistemas podrán verse afectados u obstaculizados debido a factores externos, no siendo Toyota Argentina S.A. responsable de las consecuencias derivadas del uso del sistema. Para más información sobre Toyota Safety Sense, su funcionamiento y sus limitaciones, dirigirse a www.toyota.com.ar y/o consulte el manual de usuario.

** Precio sugerido al público al tipo de cambio mayorista vendedor del BNA al día de la operación, vigente en los concesionarios oficiales Toyota de la República Argentina. Estos valores incluyen IVA (10,5%). Los precios no incluyen el costo del flete ni del seguro ni la incidencia de los impuestos sobre dichos conceptos.