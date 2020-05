Trabajadores mantienen el acampe en la sede de Expreso Argentino

Doce trabajadores de la empresa Expreso Argentino acampan por tercer día consecutivo en las puertas del galpón de la entidad sobre calle San Martín. Reclaman que fueron suspendidos y que no les pagaron los sueldos de marzo y abril.

El grupo de empleados ratificó que permanecerán en el lugar hasta lograr una solución. Permanecen desde el viernes en la sede de la empresa ubicada en San Martín al 2400.

"Estamos con la solidaridad de los vecinos que nos han traido agua caliente, facturas, y otros elementos", comentó Luis Cruces, vocero del grupo .

Aseguró que ya agotaron todas las instancias para comunicarse con autoridades de la empresa. "Hasta ahora no apareció nadie", dijo el trabajador y agregó que en su caso particular le clausuraron la línea del teléfono que usaba laboralmente.

Dijo que fueron suspendidos a fines de marzo y que la notificación la recibieron a principios de abril.

"Las suspensiones supuestamente son ilegal, por el decreto del presidente y del gobernador", sostuvo Luis Cruces. Agregó que en la nota que recibieron se menciona la posibilidad de extender las suspensiones por 90 días más.

Cruces señaló que con la medida de fuerza esperan poder ser escuchados y "llegar a una instancia positiva". "Nadie da la cara y encima incentivaron a los patovicas que hay dentro a la violencia hacia nosotros", denunció el trabajador.

Recalcó que la entidad de transporte siguió facturando durante la cuarentena, porque está entre las actividades exceptuadas. "Desde la empresa dicen que no pueden pagarnos por falta de plata. Se sabe lo que gana y no pueden aludir que no tienen recursos", afirmó Cruces.

"Lo que hacen en vez de traerla a la base central en Neuquén, la desvían hacia Cipolletti y ahí siguen repartiendo", indicó.

Cruces marcó que la prioridad es conservar sus puestos de trabajo "pero si nos quieren echar nos tienen que pagar lo que le corresponde a cada uno".