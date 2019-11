Trabajo conjunto por el Instituto de Educación Técnica de Vaca Muerta

No hay dudas de que Añelo es la localidad cabecera de Vaca Muerta. En apenas ocho años, de ser un pueblo semi rural de 2.000 habitantes pasó a triplicar su población, tener varios hoteles y ver a diario el paso de más de 10.000 trabajadores de la industria petrolera.



Es por esto que el año pasado la Fundación YPF inauguró el Instituto de Educación Técnico Profesional de Añelo, una institución que desde hace un par de días cuenta además con un consejo consultivo formado por empresas, gremios y gobiernos.



La semana pasada se firmó el convenio para formar este consejo consultivo entre las empresas YPF -que es la formadora del instituto a través de su fundación- Total Austral, Chevron, Shell, Pluspetrol y Compass Group. En tanto que también harán su aporte los gremios de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, y Choferes de Camiones del Transporte Automotor de Cargas de Neuquén.



“Este convenio es un consejo consultivo que está formado por empresas que trabajamos en la zona, no necesariamente en la energía porque también incluye la diversidad productiva”, aseguró la directora Ejecutiva de la Fundación YPF, Anabel Perrone. Y agregó que “el compromiso es participar en el plan de acción y en el plan de estudio. En la medida en que ese plan de estudio coincida y se vayan dando las capacitaciones que nos interesan, y que están alineadas con lo que cada industria requiere, se va a ir renovando ese compromiso”.



Perrone detalló que el consejo consultivo tiene una duración de dos años y trabajará en conjunto con el consejo directivo que está compuesto por el ministerio de Educación de Neuquén, la municipalidad de Añelo y Fundación YPF.



Es innovador que las empresas estemos dejando los carteles de lado y pensando en la población y un espacio conjunto”. Anabel Perrone, directora Fundación YPF

“Es un sistema muy innovador de articulación público privada que combina las dos partes: tener educación formal, técnica, y a la vez el compromiso de las empresas para nutrir los planes de estudio”, remarcó.



Las capacitaciones que se brindan en el instituto comprenden una amplia gama de actividades y orientaciones que van desde talleres vinculados directamente a la industria petrolera, energías renovable y hasta servicios conexos como son la gastronomía y hotelería.



“En función de las necesidades de la zona, la industria hotelera y gastronómica creció y vimos una oportunidad, por eso incluye otras capacitaciones que hoy no tienen cabida en la zona pero que hacen a todo el entramado productivo de Añelo porque para nosotros todo suma”, indicó Perrone.



La creación del consejo consultivo tendrá un impacto directo en el financiamiento de la institución.



“Hoy se está trabajando con una mirada de colaboración y lo importante es la comunidad y las personas del lugar y no el logo de una empresa”, aseguró la titular de la Fundación YPF y destacó que este trabajo en conjunto busca “que los esfuerzos estén concentrados porque cuando querés tener impacto en un lugar todo el mejor equipamiento viene al centro de Añelo en lugar de tener cada uno en un lugar un centro separado Se concentra todo, lo hacés de calidad y elevás el nivel de formación que podés dar”.



El listado actual 18 son los cursos de formación profesional que ya forman parte de la plantilla del Instituto de Educación Técnica de Añelo. Recientemente se incorporó la primera tecnicatura superior en Mantenimiento Industrial y se viene la Escuela de Cocina.

Para Perrone la ubicación del complejo no es casual: “Nuestro desafío está hoy en Añelo, seguramente la población de Añelo se ha multiplicado por 2 o por 2,5, pero no quiere decir que en todas las zonas no se vaya pensando en la capacitación porque es prioritaria”.



Enfatizó que “la educación de calidad es necesaria y tenemos que hacer mucho más que un sólo instituto, por eso la intención es hacer y demostrar que las capacitaciones van a ser de nivel y que la gente va a quedar conforme con la capacitación, que eso va a generar empleabilidad y, cuando un éxito se puede demostrar, se da el buen contagio que ayuda a que en todas las zonas se pueda hacer una articulación público privada de esta naturaleza”.



El acto por la firma del consejo consultivo se realizó en la localidad de Añelo.

Para la Fundación YPF el Instituto de Añelo “es un caso de éxito total. Es muy innovador que el mundo privado y público estemos dejando los carteles de lado y la mirada individual pensando en un espacio conjunto y en la población del lugar”.



“Esto es mucho más que la sumatoria de cursos aislados, es multiplicador y va a funcionar más allá de los que estamos formándolo hoy”, remarcó Perrone.

Requisitos y formas de inscribirse en las capacitaciones que se dictan

Quienes deseen realizar alguno de los cursos que se dictan en el Instituto de Educación Técnico Profesional de Añelo deberán consultar los requisitos del programa que les interesa. Hay propuestas que no requieren que el alumno tenga título secundario, mientras que en otras se requiere incluso un nivel de conocimiento básico.



El detalle de los cursos del instuto y de todos los que brinda la Fundación YPF están disponibles en la web http://etppanel.fundacionypf.org/

En todos los cursos locales las inscripciones se realizan en la sede del instituto, ubicado sobre la ruta provincial 17, en la zona de meseta frente al casco céntrico de la localidad.



El complejo cuenta con una página en Facebook bajo el nombre de Instituto de Educación Técnico Profesional de Añelo en donde se publican las novedades sobre el dictado de los próximos cursos, días y horarios de inscripción a cada uno, y también las convocatorias para la cobertura de los cargos docentes necesarios.



En los cursos que requieren de un nivel básico de conocimiento se realizan pruebas de nivelación antes del inicio del dictado y para lo cual se cuenta con un sistema de apoyo a los interesados.



Desde la Fundación YPF también se puso en marcha la semana pasada el portal lab.fundacionypf.org.ar, un sitio interactivo en donde se puede acceder a cursos online destinados tanto para el nivel primario, secundario, orientación vocacional, oferta universitaria y técnica en todo el país.

El edificio educativo se emplaza en la localidad de Añelo y posee múltiples talleres.

La oferta académica actual y por venir

Desde el año pasado se dictan en el Instituto de Educación Técnico Profesional de Añelo las carreras de:

Gasista domiciliario

Inglés básico y técnico

Informática básica

Electricidad de planta

Energías renovables

Instalación de aire acondicionado

Formación de camareros/as y mucamos/as de hotel

En agosto se incorporó la tecnicatura superior en Mantenimiento Industrial

Para el año que viene está previsto la apertura de la Escuela de Cocina y cursos de:

Chofer profesional de transporte de cargas

Diseñador 2D y 3D

Amolador

Steel framing

Auxiliar materno infantil

Auxiliar gerontológico